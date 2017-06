Vibys U15 fodbold piger deltog i Madsby Pige Cup

Fredag i Pinsen drog 18 spillere og 2 ledere med toget til Fredericia. Allerede på turen til stævnet var humøret særdeles højt og en forsinkelse på 30 minutter ødelage ikke det. Holdet var indkvarteret på en lokal skole, så alle sov sammen på medbragte liggeunderlag og soveposer.

Lørdag bød på den indledende runde, hvor vi mødte nogle rigtig stærke hold – og måtte alle tre gange gå fra banen med nederlag på 0-2. Dette kunne heldigvis ikke ødelægge den positive ånd der er kommet på holdet. Vi arbejder meget på at alle pigerne har det rigtig godt med hinanden – denne tur har været en del af dette arbejde.

Efter en tur på skadestuen med 2 af pigerne, der heldigvis kun havde fået mindre skader – var der lørdag aften lagt op til teambuilding. Denne teambuilding var arrangeret af en af spillerne og det var super godt. Der blev grinet, pjattet og sunget, hvilket var ideen.

Søndag var der igen fodboldkampe på programmet og de mange kampe lørdag, havde givet nogle fine resultater med hensyn til samspillet på holdet. Her vandt holdet den første kamp 1-0 og gik derved videre til semifinalen i gruppe B. I semifinalen var det endnu engang rigtig svært for holdet. Spillet var fint men vi kunne ikke score mål, så kan man jo ikke vinde kampe. Jo længere vi kom hen i kampen, jo mere håbede vi at kampens resultat ville blive 0-0 så vi kom i straffesparks konkurrence – men desværre blev der scoret kort tid før tid.

Turneringsledelsen havde desværre fået afbud fra et 8-mands hold – og se spurte om vi kunne hjælpe. Pigerne var super klar til at spille lidt mere, både lørdag og søndag spillede de også en 8-mandskamp. Disse kampe vandt de med 2-1 og turneringsledelsen gav holdet den uofficielle titel af "Fair Play hold" og sodavand til alle spillere og ledere.

Det er med stolthed at vi som ledere til denne gruppe af piger kan takke dem der har hjulpet os økonomisk, Lions Ramsø, Forældreforeningen Kuglen og Viby IF fodbold. Pigegruppen er et fantastisk eksempel på hvordan man skal opføre sig når man er i offentligheden som stor gruppe og som repræsentanter for Viby IF fodbold.