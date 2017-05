Vibys Center Salon åbner herrefrisør

Mandag d. 29. maj åbner Maher fra Borups Center Salon ny herrefrisør i Viby.

Da Maher er blevet så godt modtaget i Borup og der er kunder langvejsfra, og rigtig mange fra Viby, gav det god mening at åbne endnu en salon i netop Viby da muligheden bød sig.

Mandag d. 29. maj slår salonen dørene op til et flot og ny istandsat lokale på Vestergade 2 A og fra kl 9.00 bliver man budt indenfor på kaffe og kage, mens man blandt andet kan hilse på Walid som skal stå for den daglige drift. Salonen skal fungere som en moderne udgave af en gammeldags barbersalon, hvor der rigtig bliver hygget om kunderne.

På dagen har man mulighed for at købe en voks eller en gele til en fantastisk åbningspris, og helt frem til og med lørdag d. 10. juni vil der være et åbningstilbud hvor en klip vil koste kr 120,-.

Efterfølgende vil en herreklip koster 160 kr, en pensionist-herreklip kr 150 og en drengeklip u 12 kr 140 og en gammeldags barbering kr 70,-.