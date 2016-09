Viby sværmede lørdag nat

Lørdag aften bød på både natsværmerlokning, flagermusdetektering og fælles madlavning på to hele geder da Viby-spejderne sammen med Danmarks Naturfredningsforening, KulturCosmos og Viby Jagtforening igen inviterede til overnatning på den nye spejdergrund.

Arrangementet var anden del af projektet Naturen under Stjernerne som har til formål at åbne dørene til friluftslivet for byens børn og voksne. Det er i høj grad lykkedes, og siden det første arrangement 21. maj har et stigende antal benyttet spejdernes grund til gåture, grilning eller overnatning. I lørdags var det dagen før Naturens Dag og i den anledning var alle sejl sat til for at give byen en oplevelse ud over det sædvanlige.

To haner blev slagtet og sammen med to geder blev de i fællesskab parteret og tilberedt på bål. Imens kunne de omkring 100 fremmødte snitte pilefløjter, lave drømmefangere eller hjælpe med teltrejsningen til de mange overnattende. Da mørket faldt på blev natsværmerne lokket til med lys og flagermusenes ultralydsskrig blev ved hjælp af to detektorer lavet om til hørbar lyd, så deres insektjagt blev tydelig for enhver. Vejret var med de 50, der valgte at blive til overnatningen og da det fælles lejrbål blussede var der frit udsyn til en flot septemberstjernehimmel.

Spejderne takker de øvrige foreninger for opbakningen og Lions, Friluftsrådet og Roskilde Kommune for støtte til arrangementet.