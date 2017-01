Viby donerede over 100 gaver

I december samarbejdede Viby Bibliotek og KulturCosmos om julegavedonationer.

Det foregik således, at man afleverede en indpakket gave påskrevet alder og køn, som gaven henvendte sig til. Der blev doneret over 100 gaver, som fik biblioteket til at ligne julemandens værksted. Det overvældede arrangørerne en hel del og det vidste sig heller ikke at være aftag i lokalområdet i den udstrækning. Derfor blev der organiseret levering af gaver via næstehjælper-netværket og mødrehjælpen samt udkørt gaver til børn på Krisecentre i Roskilde, Holbæk og København og de resterende blev tager glædesstrålende imod på Avnstrup flygtningecenter.