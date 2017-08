Viby Jazz Days runder sæsonen af

Lørdag den 2. september besøger "Brass Flavour" Cosmos Torvet og dermed lukker Viby Jazz Days endnu en succesrig sæson ned.

Det kan føles som en evighed, men det er kun 2 måneder siden at Carlsson’s A-Train stod på Cosmos torvets lille scene og skød sæsonen i gang. Vejret var dengang tvivlsomt og musikken måtte en enkelt gang afbrydes grundet kraftigt regnskyl. Desværre har det ustadige vejr fulgt alle koncerterne men heldigvis har det ikke skræmt publikum væk idet 150-200 stædige jazzentusiaster trofast er mødt op og nydt musikken - og måske en enkelt velskænket fadøl eller to.

"Brass Flavour" er et ungt orkester der spiller traditionel jazz, hvilket efterhånden er et særsyn. Ikke desto mindre leverer de musikken med en spilleglæde og ungdommelig energi, der er sjælden i en genre der har hundred år på bagen. Dette har da også resulteret i at orkesteret er blevet fast inventar på de store danske jazzfestivaler så som Riverboat, Copenhagen Jazz Festival, Femø Jazz Festival med flere. Navnet Brass Flavour, eller "smagen er messing", er heller ikke valgt uden grund. Ser man på listen over instrumenter er der ikke mindre end 6 messingblæsere, inklusiv en tuba, og det må siges at være specielt. Bandet består af Signe Juhl – vokal, Søren Pedersen - trommer, Bjarke Nikolajsen - trumpet & vocal, Mads Rahbek - tenorsax & clarinet, Casper Jensen – tuba, Magnus Bak - trombone & tenorhorn og Thomas Bryla – piano.

Musikken starter klokken 11:00 men allerede fra ca. 10:00 er det muligt at købe kaffe, vand og øl. Stedet er det lille torv på Cosmos grunden og skulle vejret vise sig fra sin våde side bliver koncerten afholdt i Cosmos hallen.

På vegne af Kultur Cosmos og Viby Musikforening

/ Michael Carlsson