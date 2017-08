Viby Jazz Days på Swingstyrke 7

Lørdag den 12. august leveres der igen jazz af høj kvalitet på Cosmos Torvet.

Med højsommeren der går på hæld og eleverne der gør sig klar til et nyt skoleår er det også blevet tid til endnu en hyggelig lørdag med jazz på Cosmos torvet. Viby borgerne har taget rigtigt godt imod orkestrene og ingen tvivl om at det smitter af på musikerne. Sidst var det "Blå Mandag" der leverede et forrygende show med velklingende jazz, højt humør og blandet underholdning, der fik engageret publikum.

Swingstyrke 7 må vel betragtes som et af Danmarks legendariske jazzorkestre. Med nu 40 år på bagen er det klart, at orkesteret har lidt af en historie med sig. Det hele startede i 1975 i Vingården hvor trompetisten Ole stolle ville lave et orkester i stil med det berømte Count Basie "Kansas city 7". I mange år spillede Swingstyrke 7 for fuld styrke. Orkesteret var jævnligt på plakaten i både Montmatre og Slukefter, ofte med kendte amerikanske jazz- koryfæer som Clark Terry, Wild Bill Davison, Thad Jones og Richard Boone.

Der har naturligvis været en del udskiftning undervejs men det er et meget stærkt hold der lørdag kommer til Viby: Jens Søndergaard (altsaxofon), Niels "Flipper" Stuart (fløjte og tenorsaxofon), Anders Jacobsen (trombone), Ole Kock Hansen (klaver), Per Møllehøj (guitar), Ole Skipper (bas) og Aage Tanggaard (trommer).

Musikken spiller fra kl. 11:00 - 13:00, udskænkningen starter dog noget tidligere, og arrangementet afvikles som sædvanlig på det lille torv bag Cosmos hallen.

På vegne af Kultur Cosmos og Viby Musikforening

/ Michael Carlsson