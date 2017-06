Viby Jazz Days på Cosmos torvet

Sommeren er for alvor kommet til Viby og dermed også en ny sæson af Viby Jazz Days. Det er efterhånden blevet en fin tradition, og et stigende antal vibyborgere benytter lejligheden til at slå et smut omkring Cosmos torvet for at nyde en kop kaffe eller et glas velskænket fadøl til akkompagnement af de sprøde jazztoner. Sidste år lå tilskuertallet fra 120 til 180 og det må siges at være flot for en by af Vibys størrelse.

Carlsson’s A-Train har i sin nuværende form eksisteret i 5 år og er på de år blevet byens faste leverandør af jazz til gudstjenester, høstfester og… Viby Jazz Days. Stilen er fløjlsblød Swing fra den populære periode i 30’erne med et stænk af sommer Bossa og lørdagsblues. Orkesteret er udsprunget af Viby Musikforening og består af Ingerlise Dam og Nils Biehlefelt-sang, Steen Søder-Sax, Henrik Ward-Trompet, Claus Barfoed-tangent, Poul Pedersen-Bas, Nils Astrup-trommer og Kapelmester Michael Carlsson-guitar.

Musikken spiller fra kl. 11:00 - 13:00, udskænkningen starter dog noget tidligere, og arrangementet afvikles på det lille torv bag Cosmos hallen.

På vegne af Kultur Cosmos

og Viby Musikforening

Michael Carlsson