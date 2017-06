VG Ungdom U15 og U16 Til Pinsecup i Holland

VG drengene tog fredag morgen til Meppel i Holland, for at deltage i Drenthe Cup.

Et stævne som var repræsenteret af mange lande.

For VG ungdom var det den første tur efter sammenlægningen Viby/Gadstrup, så det sociale havde høj prioritet for turen.

Fodboldmæssigt, var der ikke de helt store forventninger, da U15 kun havde 13 spillere med og U16 kun 12, samtidig med at U16 skulle stille op i U17 rækken.

Men som tidligere leverede drengene overraskelser. U15 drengene spillede sig efter 3 kampe på første dagen i finalerunden. Her blev der spillet 3 meget tætte kampe, og kun hjælp til modstanderen, fra dommer og linievogter gjorde at drengene måtte kapitulere i kvartfinalen, efter straffesparkskonkurrence. Det blev til en super flot 8. plads ud af 24 hold.

U16 drengene var meget spændte på hvor store modstanderne i U17 var. Men efter første kamp, var de ikke i tvivl om at de kunne være med. Det blev dog til 3 knebne nederlag på første dagen, men så blev der taget revanche dagen efter. 3 kampe og 2 sejre efter straffesparkskonkurrence, hvor VG målmand Mathias Nielsen var helt i særklasse. Det endte med en samlet 11. plads.

Det blev ikke til guld i kampene men på det sociale plan har vi simpelthen en flok super gode drenge som er de største guldmedaljer værd.

Så træner/holdleder teamet fra VG ungdom vil gerne takke for en stor oplevelse med drengene, og tak til Lions Ramsø, Forældreforeningen Kuglen, GIF´s Venner, Gadstrup Cafeteria samt fodboldafdelingerne for hjælpen til turen.