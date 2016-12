Tvis Køkkener i Roskilde

Boligblogger og indretningsdesigner Laura Trøstrup fra interiørbloggen, The Sweet Spot, guider dig til personlig styling i et nyt og spændende samarbejde med Tvis Køkkener.

Der er mange bud på den personlige og gode stil - samtidig skal køkkenet være en god arbejdsplads i det daglige. Uanset om du overvejer et nyt køkken eller bare gerne vil pifte det eksisterende op, så kan du nu få tips og tricks til både styling og indretning hos Tvis Køkkener, der har indgået et spændende samarbejde med en af de toneangivende danske boligbloggere, Laura Trøstrup.

Med sin stilsikre sans for farver, former og trends opdaterer hun dagligt sine mange tusinde følgere om aktuelle nyheder og ideer til boligen på bloggen The Sweet Spot og på Instagram, Facebook og Pinterest.

Den gode og personlige

køkkenindretning

Nu kan du også få glæde af Lauras gode stil og mange ideer til den gode og smukke køkkenindretning. Samarbejdet mellem Tvis Køkkener og Laura Trøstrup har nemlig resulteret i en serie videoguides, hvor der deles ud af de bedste tips og tricks til at optimere køkkenindretningen.

"Et køkken i sig selv er jo meget firkantet med retlinede og rene flader. Det kan blødes op med organiske og runde former, tekstiler og fliser," fortæller Laura Trøstrup.

Eksempelvis viser Laura, hvordan du kan bruge Tvis Køkkeners Slidebox på forskellige måder til at skjule visse kedelige hverdagsselementer i køkkenet, mens de åbne reoler i køkkenmøblet kan bruges til at udstille dine yndlingsting - eksempelvis planter, krydderier i dekorative glas, bedstemors porcelænsstel eller flotte kogebøger, som er med til at sprede den gode køkkenstemning.

Tvis Køkkeners videoguides lanceres løbende på køkkenfirmaets Facebook-profil.