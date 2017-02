Tegneserieopera opføres i Borup

Escarramán, en humoristisk og fyrig tegneserieopera, opføres i Borup fredag den 10. marts.

Escarramán er en livlig og temperamentfuld musikdramatisk fortælling med spanske dansesange og arier fra 1600-tallet. Escarramán er desuden noget så sjældent som en tegneserie-opera, en opera comics, hvor handlingen i operaen illustreres ved hjælp af en projekteret tegneserie.



Sangene i operaen er bundet sammen af ny-komponerede recitativer i et nutidigt tonesprog. Altså indeholder "Escarramán" alle elementer i en opera, men det er alligevel en anderledes forestilling, hvor man møder både den gnistrende spanske folkemusik (dansesangene) og den komponistskrevne kunstmusik (arier).



Begge kategorier af sange akkompagneres af dans og synges både af klassiske baroksangere og en flamencosanger.



Anmeldere kalder Escarramán for mere end en opera, fordi her forenes; musik, sang, dans, tegne-serie og lyd- og lyssætning på en ny og spændende måde. Poul Udbye Pock-Steen, der har stået for projektets idet og den musikalske ledelse fortjener af anmeldere stor ros for denne produktion, hvor der leges med og afsøges nye grænser for, hvad opera og musikteater egentlig er og kan være anno 2016.



Anmelderne uddeler også roser til de kvindelige medvirkende for deres fyrige rytme og varmblodige sanselighed foruden en stærk sceneudstråling.

Opførelse: Fredag den 10. marts, kl. 20.00 i Multihallen, Borup Kultur- og Idrætscenter, Hovedgaden 65, 4140 Borup



Billetpris: 200 kr., medlemspris 170 kr.

Billetter kan købes via billetto.dk og i Bøger & Papir, Søvej 1, 4140 Borup

Billetbestilling på info@kulturis.dk

og på tlf. 3192 9391



Forestillingen er støttet af Statens Kunstfond og Køge Kommunes Kulturpulje.