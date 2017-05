Teater i Snoldelev Kirke

Torsdag den 18. maj kl. 19.00 inviteres alle til en aften med teater i Snoldelev Kirke.

Teateret Trio Fabulas forestilling handler om Katharina Luther, kaldet Käthe. Luthers hustru, der var en for tiden stærk og dygtig kvinde. Så dygtig, så Luther en gang imellem blev kaldt Hr. Käthe.

I forestillingen møder vi Luthers kone, Katharina, netop som Luther er død, og hun kommer ind i slotskirken i Wittenberg. Luther har via testamente sikret, at deres fire børn kan blive sammen med deres mor – men lovgivningen vil ikke anerkende, at en enke beholder sine børn. Forestillingen bliver hendes forsvarstale over for publikum, hvor hun fortæller sin livshistorie.

Efter forestillingen bydes der på lidt forfriskning i våbenhuset inden man igen sætter sig til rette på bænkene, for at få mulighed for at stille spørgsmål til skuespillerne.

Måle Fortælleteater og musikteatret TRIOfabula er et estimeret turnéteater, der som frontløbere på hver deres felt har skabt en eksplosion af en reformations-forestilling.

Anette Jahn har skrevet manus og spiller Katharina Luther. Tine K. Skau har skrevet og arrangeret musikken, spiller den og er trickster i forestillingen. Det er med andre ord levende musik til en levende fortælling.

Om kostumerne:

Katharinas kostume er designet og udviklet af dameskrædderinde Susse Thorseng Lærche og syet af skrædder Ane Sophia Cederfeldt efter Det Kgl. Teaters metode. Kjolen er syet efter det berømte Cranach-portræt.

Katharinas første kostume var syet af Birgitte Nisbeth, men det blev stjålet efter de første seks forestillinger.

Musikerens kostume er syet af kostumier Birgitte Nisbeth med inspiration fra Breughels bondemalerier.

Der er gratis entré og alle er velkomne.

Karen Elise Nabe-Nielsen.