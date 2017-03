Tænketanken for Viby Svømmehal mener det alvorligt

- og ved hvad den vil! Nu indbyder den til borgermøde.

Tænketanken for svømmehal til Viby mener det alvorligt, og så arbejder den hurtigt. Første møde blev holdt i begyndelsen af februar 2017 og nu er den allerede klar til at præsentere forslag til svømmehal i Viby for byens borgere og for repræsentanter for de politiske partier i Roskilde.

Det kommer til at ske ved et borgermøde onsdag den 5. april kl. 19-21 i Viby Idrætscenter. Alle partier er indbudt og alle har meldt positivt tilbage, at de deltager og gerne vil lytte til ønskerne fra Viby.

Det giver blod på tanden fortæller formanden for Viby Svømmeklub, Anne Klein. Det er dejligt at mærke den opbakning vi har lokalt og den energi, der er i tænketanken. Det er meget kompetente folk, der forstår at sætte sådan et projekt på skinner. Det betyder, at jeg kan koncentrere mig om at gøre den allerede eksisterende svømmeklub med 400 medlemmer endnu mere attraktiv.

Det er et gammelt ønske at få en svømmehal til Viby. Der ligger tegninger tilbage fra 70’erne fortæller Inga Skjærris, formand fra Viby If - der er løbet meget vand i åen siden da, men én ting er sikkert, hverken ønsket eller behovet er blevet mindre. Vi har i Viby mulighed for at lægge svømmehallen i forbindelse med Viby Idrætscenter, og det kan give nogle synergieffekter, vi slet ikke kan forudse.

I dag kan kun hvert andet barn, og hver tredje voksen i Danmark svømme ifølge undersøgelse fra Dansk Svømmeunion. Skolebørnene fra Viby bliver i dag fragtet i bus til svømning i Roskilde, og det er klart at vi tæller med i den tunge ende af den statistik, fordi den reelle svømmetid er minimal pr. barn.

Tænketanken ved

præcis hvad den vil

Tænketanken går efter en realistisk løsning. En svømmehal i Viby er ikke et badeland med rutsjebaner, tyrkiske kurbade eller italiensk marmor. Det er 25 meter bassin til motions- og klubsvømning, selvfølgelig til at lære vores børn at svømme i, og så er det et varmtvandsbassin til nybegyndere og genoptræning og endelig et babybassin til de alleryngste. Og så kunne vi tænke os i høj grad at tænke vedvarende energi og praktisk løsninger i synergi med Viby IF øvrige anlæg, sådan at vi kan holde de løbende driftsudgifter i nede i et minimum. Vi er helt klar over, at en svømmehal altid vil være en udgift, men vi tænker også at det passe ind i Roskilde Kommunes vision om, at borgerne skal leve længere og have flere gode leveår. Den passer også ind i målsætningen om at ville skabe de bedst mulige rammer og omgivelser for, at alle borgerne kan være fysisk og socialt aktive.

Vi går efter noget enkelt og funktionelt fortæller Marianne Pedersen, formand for Viby Cityforening, der også har plads i tænketanken. Og vi glæder os til at præsentere vores tanker for borgere og politikere. Vi håber at rigtigt mange vil møde op og vise deres interesse for en svømmehal i Viby. Det bliver en aktiv aften, hvor der bliver rig mulighed for at komme til orde. Og selvfølgelig for at høre, hvad de politiske partier tænker om projektet.

Tænketanken indsamler i øjeblikket erfaringer og eksempler fra andre af landets svømmehaller og har fx lige besøgt den noget større og helt nye svømmehal i Tåstrup. Herfra stammer billedet.