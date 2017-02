Syv sognegård fylder 25 år

For godt 25 år siden var der heftig bygge-aktivitet på grunden på hjørnet af Ørstedvej, Parkvej og Skolevej i Viby.

Hvad skulle mon de store stålkonstruktioner, de mange stilladser og al den øvrige aktivitet blive til?

Den 15. marts kunne man så invitere til indvielse af den helt nye og flotte sognegård. Viby havde fået et nyt vartegn, og Vibys borgere havde fået et kærkomment mødested til de utallige aktiviteter, der foregik og stadig foregår. Udover kontor for sognets præster, kirkekontor med alt hvad det indebærer, så er der mødelokale for menighedsrådet og en opdelelig sal til ca 100 mennesker.

Der er holdt mange konfirmationsforberedelser, små og store koncerter, foredrag, litteraturklub, strikkeklub, sangaftener, suppeaftener, cafe-eftermiddage o.s.v.

Der er vist ikke mange Viby-borgere, der ikke på et eller andet tidspunkt har kigget ind til et arrangement. På jubilæumsdagen, den 15 marts, vil menighedsrådet holde åbent hus fra kl 16.00 til 19.00. Her vil der være mulighed for at bese lokalerne, få en bid brød og et glas vin samt blive underholdt af Syv Kirkes kirkekor.

Alle er hjerteligt velkomne, og menighedsrådet håber, at mange vil kigge ind.

lec