Succesen fortsætter i Viby Kvinde senior fodbold

Nu er det første år gået med kvinde senior fodbold i Viby, og det har vist sig meget berettiget med et fodbold hold for kvinder også i Viby. 2016 blev et flot begynder år, med spillere kommende til fra hele Vibys omegn, inklusiv Roskilde, og igen står vi klar til 2017 med en trup på over 20 spillere. Vi træner onsdag aften på Viby kunstbane og lørdag eftermiddag i Viby hallen. Er du minimum 15 år og har du lyst til fodbold på et plan hvor alle kan være med uanset niveau, så kontakt træner Jens Olesen på tlf. 40149840 eller vibyfodboldpiger@hotmail.dk

En stor tak skal lyde til vores faste sponsor Nybolig Roskilde V/Nygaard & Dalsgaard