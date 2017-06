Spejderne laver årets hyggeligste Sankt Hans

For spejderne i Borup er det blevet en dejlig tradition at afholde et Sankt Hans arrangement.

Gennem flere år har de to spejdergrupper i Borup tilbudt et hyggeligt alternativ til de øvrige arrangementer i byen.

Vi laver nogle gode rammer for en hyggelig aften for hele familien ved spejderhytten på Lammestrupvej 12B.

Fra kl. 18.30 vil der blive serveret nybagte vafler med syltetøj og flødeskum og der vil være friskbrygget kaffe på kanden.

Vi har god plads til, at børnene kan rende frit rundt og lege mens de voksne kan få drukket kaffen ved bordene på vores overdækkede terrasse.

Spejderne vil arrangere nogle fælles lege og aktiviteter som det er frit at deltage i.

Kl. 19.15 fortæller vi en bålhistorie og kl. 19.30 tænder spejderne bålet så vi kan få sendt heksen til Bloksbjerg.

Vi vil synge nogle sange undervejs og når bålet er brændt ned holder vi fælles afslutning ca. kl. 20.30.

På hyggeligt gensyn

KFUM Spejderne i Borup

De Grønne Pigespejdere i Borup