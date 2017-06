Spejdere inviterer borgmester til Sønderborg

Dagmar og Christoffer fra DDS og KFUM-spejderne mødte Borgemester Flemming Christensen til Foreningernes dag i Køge, forud for Spejdernes Lejr i Sønderborg.

Om mindre end to måneder er markerne omkring Sønderborg forvandlet til Danmarks største spejderlejr, når 40.000 danske og internationale spejdere samles til Spejdernes Lejr 2017.

Køge Kommunens spejdere deltager i lejren og har inviteret borgmester Flemming Christensen (C) og formand for Kultur- og Idrætsudvalget Anette Simoni (V) til at besøge lejren og spise frokost med de lokale spejdere. Efter frokost deltager Flemming Christensen og Anette Simoni sammen med resten af landets borgmestre i en konference, der inspirerer til, hvordan spejderne og kommunen kan arbejde sammen om at skabe stærkere lokale fællesskaber for børn og unge.

En hjemmelavet gave

Sammen med invitationen til at deltage på Spejdernes Lejr i Sønderborg overrakte Dagmar en grøn og en blå spejder-mug til Borgmesteren, så han kan få en stor kop kaffe på lejren. Christofffer havde en hjemmelavet kasse med til borgmesteren med lejrens logo "Vi sætter spor". KFUM-spejderne i Ejby har lavet en hel produktion af kasser efter den vejledning, som KFUM-spejderne har lavet sammen med Jem og Fix. Kassen kan bruges til at opbevare blyanter og kuglepenne eller spejderhagl.

"Jeg er rigtig glad for, at Flemming Christensen og Anette Simoni har taget imod vores invitation om at deltage på Spejdernes Lejr til sommer. Det betyder meget for spejderarbejdet i Køge Kommune, at vores lokale politikere har lyst til at besøge os i Sønderborg", udtaler Liv Basballe. "Vi glæder os til at vise lejren frem og håber, at Flemming Christensen og Anette Simoni vil opleve det stærke fællesskab, der er på lejren". Liv tilhører gruppen af young spokespersons, der på lejren fortæller danske og internationale gæster om lejrens bæredygtighed, oplevelser og læring, demokrati og samarbejde.

I alt deltager 400 KFUK-, KFUM- og DDS-spejdere fra Køge Kommune, når spejderne indtager Sønderborg fra den 22. juli til den 30. juli.