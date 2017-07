Spejder for en dag

Borgmester Flemming Christensen og udvalgsformand Anette Simoni besøgte Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg onsdag d. 26. juli. Her mødte de kommunens 400 glade spejdere, der er på lejr sammen med 37.000 spejdere fra Danmark og 44 andre lande.

Dorthe Mølvig fra Borup Gruppe er rigtig glad for, at borgmesteren kom til Sønderborg i sin sommerferie:

- Vi ville gerne vise Flemming og Anette hvilken fantastisk spejderlejr, vi har bygget op, så de kan se, hvor meget politikerne får ud af både de rammer og økonomiske tilskud, som de fastlægger.

Borgmestre og lokalpolitikere fra hele landet var inviteret til Sønderborg, for at få en smagsprøve på praktisk spejderarbejde. Efter aktiviteter og frokost i de lokale spejdergrupper deltog borgmesteren og udvalgsformanden i en konference om, hvordan spejderne medvirker til at skabe stærke fællesskaber i en kommune.

Efter konferencen udtalte borgmester Flemming Christensen: "Det er en kæmpe inspiration at være her. Jeg har fået bekræftet at spejder er godt og sundt. Desuden er jeg blevet opmærksom på, at vi som kommune kan bruge spejderne i integrationsarbejdet. Der findes økonomiske midler i de udsatte boligselskaber. Disse midler kan bruges til at få børn fra disse boligselskaber til spejder. I første omgang gælder det om at finde og skabe nogle rollemodeller, sådan så mange flere børn vil være spejder. Det skal gøre med en støtteperson, således at presset på den frivillige leder ikke bliver for stort og uoverskueligt".

Ved konferencen deltog også den 16-årige Køgespejder Johan Krejberg, der udtaler: "Jeg synes, det er en stor anerkendelse af vores lokale spejderarbejde, at Flemming og Anette kører helt til Sønderborg for at besøge os. For mig var det en spændende, at deltage i konferencen med de 72 borgmestre og andre lokalpolitikere og mærke hvordan jeg som ung spejder også er med til at sætte spor lokalpolitisk".

Borgmester Flemming Christensen og hans hustru medbragte en gave til spejderne, så alle spejderne fra Køge Kommune kunne hygge sig ved lejrbålet med skumfiduser – gaven blev modtaget med begejstring.