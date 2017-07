Sommerlejr

FDF Gadstrup-Snoldelev var i uge 29 på sommerlejr på Bornholm.

Vi startede på Køge havn fredag den 14/7 kl. 23.15 hvor vi mødtes alle sammen, også var det ombord på færgen til Rønne. Alle lige fra små til store var meget spændte (og trætte), så det var frem med soveposerne og så forsøgte at få lidt søvn inden vi var i Rønne lørdag morgen kl. 6.00.

Fra haven kørte vi med bus ud til Rømeregårds spejdercenter, hvor vi spiste vores medbragte morgenmad. Og herefter var det igang med opbygningen af vores lejr. Der skulle bygges 3 biuvarker; 1 til Puslinge/Tumlinge drengende, 1 til Puslinge/Pilte pigerne og 1 til lederne/de voksne, Væbner var så heldige, at de fik lov at være i den store flotte shelter der var, mod at de hjalp med biuvarkerne. Og humøret var højt og alle hjalp til og fik bygge 3 flotte biuvarker.

Søndag var vi alle sammen til gudstjeneste i Østerlars rundkirke, en rigtig flot kirke. Hjemme igen fik vi bygget resten af lejren op bla. en stor flot overdækning hvor vi kunne sidde alle sammen under og spise.

Mandag gik turen til Almindingen, vi startede ved Ekko dalen hvor der desværre ikke var så meget ekko tilbage. Så gik turen til Gammelborg, hvor vi havde en del skuffede Puslinge/Tumlinge drenge som ikke synes der var meget borg over den, og det må vi give dem ret i, der var kun få sten. På turen med Rytterknægten var nogle så heldige, at de så den blå sommerfugl som kun lever i det område her. Fremme ved Rytterknægten var alle en tur oppe i udkigstårnet, hvorfra der kunne ses helt ud til Christians ø da vejret var rigtig fint.

Nede igen og efter frokosten blev Væbner sendt af sted på 24 timers løb, hvor de på egen hånd skulle rundt på øen og løse nogle opgaver de fik undervejs. De skulle også selv finde ud af, at finde ud af noget mad samt et overnatningssted, de havde fået udleveret ét 24 timers buskort til hver samt et beløb til mad mm. Denne opgave klarede de rigtig flot med stor sammenhold.

Dem der var tilbage gik ned mod Rokkesten, hvor de på vejen kom fordi Lilleborg som var meget mere en borg iflg. drengende. Herfra fortsatte den del til Rokkesten, og nogle tog hjem.

Dem der tog til Rokkesten fik den flot til, at rokke, ja den rokkede.

Tirsdag tog vi mod Døndalen hvor vi mødtes med Væbnerne, også fik alle i samlet flot ind i Døndalen hvor vi så danmarks største vandfald på 20 meter og vi var så heldige at der var vand i.

Onsdag skulle vi alle af sted på årets hejk, og spændingen var stor hos alle. Vi tog med Ringbakkerne i Vang, hvor Væbnerne gik helt ud/ned til Jon Kapel imens vi andre gik ned og fandt en lækker stor shelter vi kunne overnatte i alle sammen i Vang granitbrud. Herefter fik vi ned til den lille strand der var, også blive der ellers badet og bygget sandslotte da vejret var helt perfekt.

Efter den dejlige aftensmad gik vi i samlet trop til Vang havn, hvor alle fik en velfortjent is. Da vi kom tilbage til shelteren havde vi fået besøg af trolden Krøllebølle som vi hverdag havde hørt en historie om, hyggeligt at møde ham.

Torsdag tog vi tilbage til Rømeregård og måtte hjem og stramme lidt op på vores biuvarker da det blæste en del.

Fredag morgen startede vi dagen med, at fejre Christoffers 9 års fødselsdag med sang og lagkage til morgenmad.

Herefter gik vi igang med, at bryde lejren ned da vi skulle med færgen fra Rønne kl. 17.00.

Alle FDF ledere vil gerne takke børn og deltagende forældre for en dejlig sommerlejr på Bornholm, vi ses igen til fællesopstartsmøde fredag den 19/9, se mere på vores hjemmeside www.fdf.dk/gadstrupsnoldelev når vi nærmere os.

På vejene af FDF

Gadstrup-Snoldelev

Rikke Holm-Knudsen

Kredsleder