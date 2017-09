Sheng Long – nu med tidligere gamle ejere

Jenny og Feng drev sammen Sheng Long i 10 år, fra 2002 til 2012 med stor succes, men da de fik mulighed for at åbne en restaurant i Valby, ikke så langt fra børnenes skole og deres hjem i Brøndby, greb de chancen - solgte Sheng Long og åbnede i Valby. Det blev også en flot og indbydende restaurant som er godt besøgt.

Jenny og Feng’s tre børn er nu ved at være store og dejligt selvhjulpne, så da de igen fik mulighed for at overtage Sheng Long i Osted, slog de til med det samme.

Det er med stor glæde, at de nu åbner dørene til Sheng Long på Hovedvejen 182A i Osted. Det sker torsdag d. 14. september kl 14:00 og de ser frem til igen, sammen med deres børn, at gense deres dejlige kunder og alle de familier de har været så heldige at kunne følge gennem årene.

Så kom ind forbi til god mad og hygge i de vanlige omgivelser, hvor der er mulighed for kinesiske retter, mongolian barbaque, stor lækker sushibar, frugt, is og kaffe.