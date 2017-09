Så sker der igen noget i Ejby Medborgerhus

Spændende foredrag om vores natur: Mosser og laver – naturens sladrehanke!

Ib Johnsen fra Store Ladager deler ud af sin store viden på området.

Ja, der er faktisk hele 2 arrangementer i den anledning:

Søndag den 10/9 kl. 13-15 er der gåtur langs Gemsevej, hvor man ser på mosser og laver på vejens træer.

Efterfølgende samles man i Medborgerhuset, hvor man kan se de små vækster gennem et mikroskop.

Torsdag den 28/9 kl 19-21: Her holder Ib Johnsen sit foredrag om emnet. Ib beskriver det således:

"Mosser og laver er spændende og smukke under lup. De har en utrolig biologi og afslører vilkårene for liv, hvor de vokser. Er miljøet OK eller hvad?

I foredraget gennemgås kort laver og mossers opbygning, biologi og økologi. Der vil blive vist mange fotos af disse smukke organismer – der let overses. Såvel laver som mosser har vigtige anvendelser, ikke mindst som miljøindikatorer.

Laver der vokser på træer, såkaldte epifyter, er meget følsomme over for luftforurening med svovldioxid og fluorider. De reagerer også på kvælstofforbindelser og ozon, ligesom de kan akkumulere tungmetaller som bly og cadmium. Laver benyttes som bioindikatorer og -monitorer og kan hjælpe os med at vurdere, om miljøtilstanden er OK.

Ligeledes kan mosser bruges som monitorer og er bedre end laver til at akkumulere tungmetaller og radioaktive metal-isotoper. Endelig er de sårbare over for øget UV indstråling (fx som følge af ozonhuller).

Der er adgang for alle og det er gratis.