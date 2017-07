Så er der summen af bier og gamle skolekammerater på Landbomuseet Lundekrog

Se, det summer af sol over engen . . . . ., men også på Landbomuseet Lundekrog.

Lørdag den 15. juli, vil det summe af snak om minder fra gamle skolekammerater, da der er træf for dem der har gået i den gamle Højelse skole (den på Ejbyvej). Så har du tilbragt din skoletid der, så mød op der vil helt sikkert være nogle du kender.

Søndag d. 16. juli, vil bierne summe, idet Ammi og Stein Pedersen fra Hvidovre Biavlerforening endnu engang kommer med de honningfyldte vokstavler fra deres bistader for at slynge honning. Man viser også i et display et udsnit af en bifamilie med dronning. Her ser man hvordan dronningen konstant bliver passet og plejet af arbejdere, som sørger for hendes velbefindende, så hun er i stand til at lægge mange æg, hvoraf der bl. a. skal komme nye arbejdsbier som erstatning for dem, der har slidt sig op. Som et "BI-produkt" får man voks, som kan støbes til lys. Men kom, se og hør alt om biavl!

Bikuber laves af halmløbe, dette vil Flemming Plambeck vise hvordan man fremstiller, ligesom han også vil vise sine flotte hornarbejder.

Disse aktiviteter vil kunne følges i hele åbningstiden fra klokken 11 til 17.

Pak madkurven og tag på opdagelse i dine forældres, bedsteforældres og oldeforældres "værktøjskasse" på Landbomuseet Lundekrog fra den tid, hvor selv den mindste landsby ikke alene havde en købmandsforretning, men også mange håndværkere der boede og virkede i landsbyerne.

I den gamle længe er der i år udstillet en hel del gamle dragter, huenakker af guld og sølvbroderi, samt kniplede og orkerede kraver, som blev båret af kvinder i perioden 1800 til 1920. Der er også en masse julepynt udstillet.

Alkoven er redt op med mange puder der er rigt broderet.

Der vil selvfølgelig være frisk kaffe på kanden hele dagen. Adressen er Ejbyvej 32, Lille Skensved.