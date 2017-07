Roskildes ældre borgere på seniorhøjskole

Roskilde Kommunes dagcentre for ældre er ved at udvikle sig til en seniorhøjskole, hvor borgeren frit kan sammensætte sin uge ud fra et katalog af tilbud. Der tilbydes lige fra ture i Boserup Skov til højtlæsning på biblioteket, og flere end 250 beboere er hoppet med på oplevelsesvognen.

Roskilde har et rigt udbud af kulturelle og naturskønne oplevelser. Det får borgere fra både plejecentre og dagcentre nu også glæde af. Flere ture i Seniorhøjskolens program udnytter de skønne omgivelserne i fx Boserup Skov, mens andre udflugter går til højtlæsning på biblioteket eller i Sct. Hans’ Have, hvor der skal plantes krydderurter i drivhuset. Og der er mange forskellige tilbud i højskolekataloget:

- Vi vil det bedste for vores ældre. Derfor skal de have meningsfulde oplevelser ud fra deres interesser, og de er jo selvfølgelig ikke ens. Vi skal bidrage til, at borgerne får endnu bedre mulighed for at have et så meningsfuldt og aktivt liv som muligt, forklarer Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Fra skovtur til symfoniorkester

Seniorhøjskolen begyndte de første aktiviteter i marts 2017, men tanken er, at Seniorhøjskolen på sigt helt skal erstatte dagcentertankegangen, som man kender i alle landets kommuner. Flere end 250 borgere har siden åbningen allerede deltaget i en række forskellige højskoleaktiviteter spredt ud over kommunen - lige fra ture i Boserup skov til besøg af medlemmer fra et symfoniorkester:

- Borgerne har taget fantastisk godt imod konceptet og nyder at komme ud af huset. De største udfordringer har indtil videre været af logistisk karakter. Det er udfordrende at omlægge en eksisterende måde at gøre tingene på, og det er mange mennesker, der skal til og fra mange forskellige steder hver dag, men det løser vi, siger Morten Gjerskov.

Blandt tilbuddene i Seniorhøjskolen er ture til Sct. Hans’ have, hvor jord og planter i hænderne og duften af krydderurter spreder glæde. En tur i skoven slutter omkring bålet, hvor der synges og hygges ved varmen fra flammerne. Men det er ikke natur det hele. Der har været højtlæsningsarrangementer på biblioteket, og i andelslandsbyen Nyvangs levende oplevelsescenter kan man røre, gøre, smage, prøve, dufte og lege sig gennem historien.

Den rehabiliterende tankegang

Seniorhøjskolen ligger i forlængelse af den proces, der er i gang på sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune. Her vil man væk fra snakken om skrøbelige ældre. Den rehabiliterende tankegang, tager som udgangspunkt, at der er stærke ældre, som i en periode kan være i en skrøbelig situation. Det er en anden måde at se borgeren på, som understøtter borgerens egne resurser:

- For mig at se, er der ikke mange grænser for, hvad vi kan have af tilbud i kataloget. Vi skal bare prøve alle de ture og aktiviteter af, vi kan komme i tanke om, slutter Morten Gjerskov.