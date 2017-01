Rejsegilde på ældreboliger

En hyggelig gårdhave, hvor der er plads til hygge, og hvor beboerne måske vil mødes og drikke et glas rødvin sammen. Det er et scenarie, Christian Kierkegaard fra Domea kommer med, da der er rejsegilde på de 18 nye ældreboliger på Parkvej 12 i Viby.

Jeg kan godt forestille mig, hvilket liv der skal leves her, fortæller Christian Kierkegaard, som er sikker på, at det bliver et levende område.

Han pointerer, at der er tale om huse, hvor der er højt til loftet. Boligerne står i øjeblikket med rå vægge. Alligevel får man allerede nu en fornemmelse af, at de 65 kvadratmeter store boliger hver især bliver rummelige.

På en gavl hænger tegninger over både området og planløsninger. Blandt andet er boligerne tænkt så smart, at køkken og stue er ud i et. Hvis man vender spisebordet om, kan man derfor lave plads til at have hele familien på besøg.

Grundstensnedlæggelsen fandt sted for fem måneder siden, og i øjeblikket er byggeriet en uge foran tidsplanen. Inga Skjærris oplyser, at indvielsen forventes at finde sted til september.