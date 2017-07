Praksis lukker

Dyrlæge Dennis Speake har besluttet at lukke sin praksis i Kværkeby, fra d. 1 september i år efter at have haft egen praksis i 38 år.

Dennis Speake startede sin egen praksis i 1979 på hjem adressen i 1979. , Praksis voksede og efter 5 år etablerede han en ny og større klinik på Køgevej i 1984 som han drev indtil slutningen af 2007 da han var nødt til at sælge pga sygdom.

Han startede en mindre praksis igen i februar 2011 på hjem adressen ved at tage den oprindelige klinik i anvendelse igen - og dermed er ringen sluttet.

Dennis Speake blev dyrlæge i 1971 fra Liverpool Universitet, i England.

Straks efter, var han i praksis i Nordengland indtil han flyttede til Danmark i 1972. Det var på grund af en pige, Janne, som han havde truffet 2 år tidligere. De to blev gift og Dennis slog dermed sine rødder i Danmark.

Da han kom til Danmark var hverken Storbritannien eller Danmark med i EF of derfor var han nødt til at tage et år på Landbohøjskolen inden han fik lov at arbejde i Danmark. Han var assistent på Skelby dyrehospital i 4 år, inden parret besluttede at flytte til Kværkeby. Han var assistent i Store Merløse i et år og et år som konsulent i et medicinal firma inden han besluttede at etablere egen praksis.

D. 10 august fylder Dennis Speake 70 år og i den forbindelse holdes der åbent hus fra 12 til 16, på Nordbæksvej 35, Kværkeby.