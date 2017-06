Peter Belli i Cosmoshallen - få billetter

Gimle & KulturCosmos præsenterer: Siden dengang i 60erne, hvor det hele startede, har Peter Belli givet tusindvis af koncerter, indspillet mere end 40 albums og kørt et ukendt antal kilometer rundt i landet for at optræde for publikum. Fødselsattesten siger 1943 - og i en alder af efterhånden 73 år, har Peter Belli besluttet sig for at skrue ned for tempoet. Men først efter endnu en stor tour rundt i Danmark - og efter at have indspillet dét ene album, der bare skal laves.

"Det er efterhånden 10 og 12 år siden, jeg lavede de to intime albums "Sange fra Blomstersengen" og "Når timerne bliver små". Fra starten var ideen at lave tre albums, der skulle høre sammen, det er bare først nu, vi er klar til treeren. Det bliver igen med udvalgte danske sange - og i bruttotruppen har vi numre af bl.a. Magtens Korridorer, De Eneste To, Sys Bjerre, Marie Key og Ramus Walter. Vi går i studiet i slutningen af september - og efter planen udgiver vi albummet i midten af november."

Oven på det kommende album, lægger Peter Belli an til en sidste stor tour med det faste band De Rejsende:

"Hele næste år har vi sat af til at køre Danmark tyndt - og derefter tænker jeg så at køre band-bussen i garage. Jeg har mere eller mindre stået stand by de sidste 50 år, altid klar til spille overalt, hvor de kaldte på mig. Men efter 2017 vil jeg kun spille udvalgte koncerter, hvor jeg føler at sammenhængen er rigtig. Det er hårdt altid at skulle stå klar med et toptunet band - og derfor vil jeg nu sige farvel til den del af karrieren, med en sidste stor tour rundt til spillesteder og festivaler."

Peter Belli lægger vægt på, at han ikke stopper helt med musikken:

"Det tror jeg aldrig kommer til at ske. For mig er det ligeså naturligt at synge som at trække vejret - og begge dele holder jeg nødigt op med... Men altid at være klar til at rykke ud - eller skulle sætte mig op til at indspille fulde albums, det siger jeg farvel til nu. Og gør det forhåbentlig med et rigtig godt album.

Tid: Lørdag d. 10. juni 2017 kl. 20.00. Dørene åbnes kl. 19.00.

Sted: KulturCosmos, søndergade 13, 4130 Viby Sjælland.

Pris: 185 kr. + gebyr i forsalg, 220 kr. i døren såfremt der ikke er udsolgt.

Billetter via www.gimle.dk.