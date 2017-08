Petanque er for alle

En forhåbentlig god efterårs-og vintersæson står for døren og Ejby Petanqueklub gør opmærksom på, at petanque er en hyggelig sportsgren som kan dyrkes af alle. Som det fremgår af billedet (som er fra et af vores stævner på hjemmebane i juni måned) er det absolut ingen hindring, at man bruger rollator. Vedkommende med rollatoren blev i øvrigt nr. 3 den dag.

Og så et lille hjertesuk:

Vi har i Ejby et af Danmarks smukkeste idrætsanlæg men hvor er det en skam, at der er så dårlige parkeringsforhold. Det er jo ikke alle petanquespillere, der bor "lige rundt om hjørnet" og vores medlemmer er ofte ældre gangbesværede, som kommer i bil og så der er langt at gå fra de tilladte p-pladser. Vi håber, at der tænkes på tilkørselsforhold og p-pladser når der skal laves noget om næste gang.

Vi spiller fast hver torsdag fra kl. 13.00 og hver søndag fra kl. 10 hele året (kun snedriver og skybrud holder os væk) og husk at petanque er for alle – også selvom man er afhængig af hjælpemidler. Vi har masser af plads til nye medlemmer.