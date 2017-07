På togt med frie tøjler - hold øje derude

Lørdag den 15. juli drog "Havhingsten fra Glendalough" – Vikingeskibsmuseets langskib - på sommertogt med sin 60-mand besætning. Der sejles ud fra museumshavnen i Roskilde lige over middag - og herefter går det løs frem til den 2. august. Besætningen har fået frie tøjler til at sejle som vinden blæser. Så kig jer over skulderen om det rød/gule sejl er på vej.

En herlig social udfordring

Det er en flok utålmodige og tændte sejlere, der efter at have overstået forårets gøremål med klargøring af skibet, sikkerhedskurser, sejleruddannelser og træningssejladser, nu omsider på lørdag kan slippe trosserne og komme derud, hvor de allerhelst vil være - på åbent vand.

Det ligger mange udfordringer foran de cirka 100 sejlere, der i som to hold har valgt at bruge en del af deres sommerferie på at udfordre og tumle det ikoniske langskib. At være en del af besætningen ombord på "Havhingsten" er først og fremmest en sejladsudfordring, men i lige så høj grad en social udfordring. Der er trangt ombord både fysisk og mentalt, så alle lærer nye sider af sig selv ved at tage del i de strabadser et sådant togt bringer.

Skib og besætning har, som sagt, ingen forpligtigelser eller kalender de skal overholde i år. Så det bliver lysten, vejret og vinden, der afgør, hvor turen går hen. Når først Roskilde Fjord er om agter, kan kursen blive sat mod Sverige, Jylland eller måske en sydfynsk destination. Men skibet forsvinder ikke helt fra radaren. Ombord er monteret navigations- og kommunikationsudstyr, der gør det muligt at følge sommertogtet via Vikingeskibsmuseets website med oplysninger om kurs, fart og position. Her gives også små kig ned i skibets logbog og oplysninger om havne, ankomst- og afsejlingstidspunkter. Facebook-siderne for både ’Vikingeskibsmuseet’ og "Havhingsten fra Glendalough" bliver løbende opdateret af både besætning og museet, så turen kan følges tæt i ord og billeder.

"Helt frit bliver det dog aldrig, der er altid nogen der kigger over skulderen på skipper og besætning", fortæller Ivan Jakobsen, pressekoordinator på Vikingeskibsmuseet. "Når Havhingsten fra Glendalough og museets øvrige både sejler ud, gøres det under et fast dogme - eksperimentel arkæologi. Bådene er udtryk for en tolkning af de originalskibe der ligger bag, originalskiber som absolut ikke er komplette. For Havhingstens vedkommende er det de ca. 20 % af det tilbageværende originalskib - Skuldelev 2 der er rekonstrueret på baggrund af - og der fandtes ingen rig, mast eller sejl."

Den viden der opsamles fra sejladserne bruges til at kunne undersøge og dokumentere vikingeskibets sejlegenskaber og rekonstruktionens udførsel og holdbarhed.

Når "Havhingsten" i de kommende uger er væk fra sin vante plads i museumshavnen, kan man i stedet følge byggeriet af den helt nye rekonstruktion af ’Skuldelev 3’. Dette skib blev som museets første rekonstrueret som ’Roar Ege’ for 34 år siden, men "Roar Ege" er nu efter mange sejladser lagt op og kommer ikke på vandet mere. Museet er derfor nu i gang med version to af skibet.

Følg med online

Fra det øjeblik "Havhingsten" smed den sidste fortøjning i Museumshavnen den 15. juli, til skibet lægger til igen 2. august, kan du følge rejsen online på vikingeskibsmuseets hjemmeside.