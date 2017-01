One2Move biludlejning nu hos LN Bilcenterhos LN Bilcenter

LN Bilcenter i Havdrup udvider med udlejning af nyere personbiler og varebiler.

Der er fart over feltet på hos LN Bilcenter på Salbjergvej. Her har Peter Nielsen siden 2014 drevet en bilforretning med handel af nyere person- og varebiler. Peter Nielsen har arbejdet med bilsalg siden 1992 og inden han kom til Salbjergvej, havde han bilforretning i Brøndby i ca. 10 år.

Nu er også kommet udlejning af nye og nyere person- og varebiler med i buketten. Det sker i samarbejde med den landskendte One2Move-kæde, hvor den nye aktivitet henvender mod såvel privat- som erhvervskunder.

"Mange af vore kunder vil gerne leje biler. Det gælder såvel private som virksomheder med brug for en transportløsning. Derfor har vi indsat en række nye og nyere person- og varebiler i flere størrelser til udlejning," fortæller Peter Nielsen.

Vi har kigget os omkring og ser, at de fleste udlejningsfirmaer som Avis, Hertz og Europcar udlejer til ret høje priser, så vi havde et ønske om at kunne tilbyde en billigere lokal løsning.

Derfor sker udlejningen under det koncept, som One2Move har udviklet over en årrække. Med den nye kontakt til kunderne via LN Bilcenter i Havdrup regner man hos One2Move med nye udlejningskunder i nærområdet.

Med det nye koncept bliver vi større og mere fleksible. For eksempel kan firmaer nu leje varebiler i alle størrelser op til 3.500 kilo totalvægt i perioder med spidsbelastninger og dermed spare investeringer. Vi har også fået nye private kunder, der enten ikke kører bil til daglig, men som har brug for en god personbil i weekenden eller kunder der har brug for en anden løsning til deres egen bil," siger Peter Nielsen.

One2Move der er en landsdækkende kæde af selvstændige afdelinger udlejer mere end 400 biler om dagen i Danmark. Med den nye afdeling hos LN Bilcenter har One2Move nu mere end 85 afdelinger i hele landet.