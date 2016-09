Oktoberfest med 80’er smag

I år er det 6. år i træk at Viby IF afholder oktoberfest i Viby Sjælland Idrætscenter. Efter mange års tørke var det med fodboldafdelingen som primus motor at man igen i 2011 fik stablet en halfest på benene i Viby.

Det var en kæmpe succes og i de følgende år har mere end 500 mennesker årligt bakket op om at feste sammen i Viby Sjælland. Med Viby IF som koordinator og arrangør er det igen i år tid til at gøre klar til at danne rammen om årets fest. I år hedder temaet "Back to Bierfest" – udtryk for kombinationen af en god klassisk oktoberfest efter bedste tysk manér, sammenkoblet med et 80’er tema. Det lover godt for et brag af en fest.

Musikken til årets fest bærer også præg af den kombinerede oktoberfest med 80´er team ovenpå, idet publikum først får Tyrolerband at høre med alpesang, trompet mv. Man kan ikke sidde stille når Tyrolerband går løs og det ved publikummet i Viby som oplevede bandet sidste år. Det er en fest i sig selv. Så før de sidste bidder af aftensmaden er spist vil Tyrolerband skråle sydtyske slagere i gang. Senere på aften er det bandet Hvide løgne som vil dreje tyroler temaet over på de super klassiske 80ér sange som bandet er landskendt for. Det er nok Danmarks bedste 80ér band som vil hive tempoet endnu højere op i hallen.

For at sikre at man ikke er hverken sulten eller tørstig har Viby IF allieret sig med koldt fadøl i 1 liters gla i bedste sydtysk stil og med en fantastisk buffet leveret af Kokkekunsten i Viby. Så folk kommer ikke på dansegulvet på tom mave hvis man deltagere i årets største halfest i Roskilde området. Flere hundrede kilo mad og mere end 1200 liter øl skal der til for at sikre at man kan holdes festen i gang. Datoen er lørdag den 5. november i Viby Sj. Idrætscenter og dørene åbnes kl. 17.00. Der er forsat lidt billetter til salg – sælges via Facebook "Oktoberfest4130" og direkte bestilling på mail adresse oktoberfest4130@live.dk. For det billige pris af kr. 325,- er der to bands, DJ Kyed og Kokkekunstens buffet med Rosa stegt okseculotte og rødvinssauce, bagte kartofler med rødløgs-urte creme, grøn salat, spidskålssalat, salat med perlebyg og pesto samt koldhævet brød med smør. Og så skal man da ikke glemme at man igen i år rammer weekenden hvor Julebryggen kommer – og der er masser af den til festen!