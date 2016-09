Økologisk landkøkken åbner stalddøren

Reception: Den gamle stald er blevet ombygget til et topmoderne køkken. Nu er det tid til reception hos det økologiske cateringfirma Landkøkkenet

AF Henrik Førby Jensen



Borup: På plankebordet foran mig ligger et foto af en gammel staldbygning. Det ligner nærmest en ruin. Den ene væg er brudt ned og giver et kig ind til et råt lokale skrællet helt ned til de bærende konstruktioner. I dag - halvandet år senere - ser her ganske anderledes ud: Jakob Kent Molsen og hans kone Pernille har smidt halvanden million kroner efter en total ombygning og indrettet et topmoderne køkken, men med kig til kip og fritlagte bjælker. Også de gamle staldvinduer er bevaret.

- Det er helt surrealistisk at se det i dag. Det var en virkelig gammel stald og det har været et kæmpe arbejde at bygge den om. Det har været et helt vildt projekt, men jeg har en ret gode energi, når jeg går i gang med den slags, fortæller den 48-årige køkkenchef.

Værdifuld erfaring

Han er udlært på Krogs Fiskerestaurant i København og har været selvstændig siden 2009 efter en årrække som kok og køkkenchef på fremtrædende restauranter som Søren K. og Københavns første, økologiske restaurant Krunch.

Jacob Kent Molsen har haft stor glæde af sin erfaring fra sine år i godt og mindre godt indrettede køkkener.

- Mange køkkener er upraktisk indrettede - jeg vidste fuldstændig, hvad jeg skulle. Du kan trække en streg fra det, hvor du står og arbejder meget og til komfur, ovn og køleskab og fryser. Der skal ikke være ret langt. Og så kan jeg godt lide at have mange ingredienser omkring mig, så jeg ikke hele tiden skal ud på lageret, fortæller han.

Ikke bare stål

Det handler altså om nødvendig effektivtiet i en cateringbranche, hvor konkurrencen er knivskarp. Men stemningen er også vigtig for køkkenchefen. Køkkenet er ganske vist hans arbejdsplads, men også en stor del af hans hverdag på gården på Lammestrupvej.

- Mange køkkener er bare stål og hvide vægge, men der skal også være rart at være. Jeg tror på, at det også giver et bedre resultat i vores arbejde, pointerer køkkenchefen.

Økologisk kvalitet

Under forårets mange konfirmationer og ved juletid hyrer han hjælp i køkkenet, men så sent som onsdag har han på egen hånd stået for en let frokost til ikke mindre end 320 løbere. Og han går ikke på kompromis - køkkenet er 99,5 procent økologisk og råvarerne fra Næstved-virksomheden Fødevarer Lokalt er høstet dagen før, Jacob Kent Molsen modtager dem.

- Det er fantastisk - grøntsagerne er lige så friske, som når jeg høster i min egen, økologiske køkkenhave. Jeg hører også fra mine kunder, at de kan smage hver enkelt ingrediens uden at tingene blander sig sammen. De kan simpelthen smage, at maden er lavet fra bunden, fortæller han.

Tilfredse kunder

Landkøkkenet tilbyder iøvrigt en bred vifte af rettet - lige fra klassik catering til mad over bål eller en fem retters gourmet middag. Og kunderne er glade, kan man se på køkkenets hjemmeside.

»Hvis man ser på prisen 460 kr så var kvaliteten lang over NOMA niveau, hvor jeg i øvrigt har spist to gange«, skriver familien Eriksen.

Også formand for Kræftforeningen De Aktive, Marianne Tersgov er begejstret: » Det var en helt vild succes. Folk er vilde med din mad. Der blev gjort en pudsig observation. Flere sagde med overraskelse, at de blev forbavsende hurtig mætte. Jeg svarede, at det måtte skyldes de gode og næringsrige råvarer. Din mad var en rejse for smagsløgene. Selv dem i kemo kunne smage og spise din mad. Der kom ialt 75 mennesker. Dine kort er næsten alle væk. Du kan tro, at vi vender tilbage en anden gang!!!, skriver hun.

Åbent hus

De mange glader kunder gør, at Jacob Kent Molsen sover roligt om natten. Opsparingen er investeret i ombygningen, men forretningen går godt.

- Jeg tror ikke, jeg tjener lige så meget som mange andre caterignfirmaer, men vi mangler ikke noget. Jeg har betalt min bil kontant og vi rejser, når vi har lyst. Jeg har også tænkt mig at lave undervisning i det nye køkken - det her bliver rigtig godt, siger han.

Der er åbent hus og reception hos Landkøkkenet på adressen Lammestrupvej 25 lørdag den 24. september klokken 13 til 17. Jacob Kent Molsen håber, at mange har lyst til at se det nye køkken.

- Mange kender os i lokalområdet og er måske lidt nysgerrige. De er meget velkomne - vi byder også på et glas og en smagsprøve, siger han.