OL er ikke kun for voksne

Af Dagtilbudsleder Britta Lodahl

I Børnehuset Firkløveret har børnehavebørnene også haft mulighed for at prøve kræfter med forskellige "OL" discipliner – og andre spændende aktiviteter.



Hen over sommeren har der været forskellige aktiviteter for børnene i Børnehuset Firkløveret – både i vuggestuen og i børnehaven, hvor formålet bl.a. har været børnefællesskaber, sproglig udvikling, natur, inklusion og at pirre til børnenes nysgerrighed – kort sagt: det gode børneliv – fyldt med sjove oplevelser og glæde.

I sommerferieperioden holder børnene ferie lidt på skift og når bedste vennen er på sommerferie, oplever nogle børn at det kan være lidt svært. Igennem vores aktiviteter, og hjælp fra de voksne, åbner der sig heldigvis muligheder for at knytte nye og uopdagede venskaber. I Børnehuset Firkløveret er vi meget bevidste om vigtigheden af det gode børnefællesskab og gennem vores forskellige aktiviteter hjælper vi og guider børnene, så de oplever succes – også når bedste vennen holder sommerferie.

Konceptet for aktiviteter i sommerferien har været, at der hver dag, både i vuggestuen og i børnehaven, har været planlagt og gennemført aktiviteter for alle børn og på alle niveauer.

Af aktiviteter har der bl.a. i børnehaven været: OL uge, hvor børnene dystede i forskellige discipliner og afsluttede ugen med medaljeoverrækkelse (alle var så engagerede og dygtige, at de modtog en medalje), indianeruger, sanseuge og krop og bevægelsesuge.

I vuggestuen har aktiviteterne bl.a. været: natur- og kreativitetsuge, motorik, krop og bevægelsesuge og sanseuge.

Vi har haft en fantastisk sommer i Børnehuset Firkløveret og glæder os alle til efteråret, hvor nye og spændende aktiviteter venter.

Skulle du have lyst til at vide mere om Børnehuset Firkløveret er du meget velkommen til at kontakt dagtilbudsleder Britta Lodahl på tlf.: 56 67 63 30/29 34 71 34 eller på mail.: britta.lodahl@koege.dk