Nyt køkken på Omsorgscenter Toftehøjen

Roskilde Kommune har søgt og fået 1,2 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til renovering af i alt tre produktionskøkkener. Nu giver beboerne på Toftehøjen mulighed for at komme tættere på den daglige madlavning.



Pengene er bevilliget, egenfinansieringen er på plads, og renoveringen kan gå i gang. Udover Toftehøjens produktionskøkken er det køkkener på plejecentrene Astersvej og

Bernadottegården, der nu skal istandsættes.



Det overordnede mål med renoveringen er, at der også fremadrettet kan lave mad på Toftehøjen, som er produceret lokalt og i omgivelser, som er mere tidssvarende. Det er også meningen, at renoveringen resulterer i, at køkkenet bliver mere tilgængelige for beboerne:

- Allerede nu bidrager beboerne til sammensætningen af menuen, for der er stor livskvalitet forbundet med mad. Vi har gennem flere år arbejdet hårdt på at give beboerne på plejecentrene en god spiseoplevelse. Derfor er det så dejligt, at vi i forbindelse med opdateringen af de tre køkkener kan åbne dem mere op for beboerne, så de også kan følge madlavningen, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds og Omsorgsudvalget.



Det er nu anden gang Roskilde Kommune har modtaget midler fra Sundheds- og Ældreministeriets såkaldte køkkenpulje, som skal gå til at forbedre og forny køkkener på plejecentre.