Nyt år, nyt navn – samme super service

Niels Avlund Frandsen og Vulkano Roskilde videregiver fra 1. januar stafetten til Super Dæk Service efter knap 40 år. Men han er sikker på, at forretningen er i de bedste hænder.

38 år er gået, siden Niels Avlund Frandsen i 1978 overtog dækfirmaet, der i sin tid lå på Ringstedvej. Meget er sket siden, og dækcentret, der i dag ligger på Rorupvej 1 i Lejre, skifter pr. 1. januar navn til Super Dæk Service.

Samme ånd

og traditioner beholdes

Niels har valgt at videregive stafetten efter mange år som lokal dækmand i Lejre og omegn. Han ønsker nemlig at trække sig, mens han stadig er på toppen.

- Jeg kunne sagtens have fortsat mange år endnu. Men der er også andet i livet end arbejde, og det er min nye fuldtidsbeskæftigelse at opleve det. At slappe af og nyde livet på fuld tid. Og så er det jo ekstra betryggende, at forretningen fortsætter i gode hænder, forklarer han.

For selvom Vulkano skifter navn, vil forretningen på mange måder fortsætte på samme måde. Niels’ datter, Christina, overtager nemlig tjansen som værkstedets daglige leder. Og det er vigtigt for Niels.

Forretningen har været en enorm del af ikke kun min, men hele min families hverdag i næsten 40 år, så jeg er glad for, at vi får muligheden for at fortsætte i samme ånd og være med til at præge den under den nye fane hos Super Dæk Service, fortæller han og fortsætter:

Vi har jo gennem årene opbygget et rigtig godt forhold til mange af de lokale i området. Så folk ved, hvem vi er, og vi ved, hvem de er, og det betyder rigtig meget.



Ny fane giver nye muligheder

At Vulkano Roskilde fremover vil operere under Super Dæk Services fane, er ifølge Niels Avlund Frandsen ingen ulempe. Tværtimod er det en fordel, da det åbner op for en masse nye muligheder.

Super Dæk Service bidrager med enorm erfaring og ekspertise. Vi vil i endnu højere grad have mulighed for at hele tiden at holde vores personale opdateret, så vi er klar til de udfordringer, der kommer. Dét kombineret med vores erfaring og forhold til de lokale, er jeg sikker på, bliver rigtig udbytterigt for begge parter og i endnu højere grad for vores kunder.



Afskedsreception

den 3. februar

Efter godt og vel 40 år som lokal dækmand føler Niels, at han har bidraget med sit til branchen. Han glæder sig derfor til at trække stikket fra en arbejdsom hverdag og i stedet fokusere på at dyrke sine fritidsinteresser og nyde livet. Der afholdes i den anledning afskedsreception for Niels Avlund Frandsen den 3. februar fra kl. 12.00-16.00 - for at sige tak for hans mange gode års arbejde og sende ham godt videre.