Nyheder fra Ramsømagle Forsamlingshus

Efter at Heidi overtog forpagtningen, af Ramsømagle Forsamlingshus i Januar 2017, som alene forpagter, har der været travlhed i det populære forsamlingshus ved Gadstrup.

"Selvfølgelig har det betydet mere arbejde for mig, efter Rene forlod forpagtningen af private årsager pr. 1/1-17. Men jeg har arbejdet og fundet løsninger, så jeg selv kunne stå for det hele. Bla. blev der i Januar 2017 investeret i nye letvægtsborde. 14 stk. 4 personers og 8 runde 8 personers borde.

Især nyheden om de runde borde har haft en positiv effekt på kunder, som ønsker denne slags bordopsætning til bryllupper, sølvbryllupper, fødselsdage mm.

Jeg måtte i foråret desværre sige farvel til en god fast forening, GIF´s venner, efter næsten 40 år som forening i huset. Der kunne desværre ikke opnås enighed mellem GIF´s bestyrelse og jeg, om hvordan samarbejdet kunne fortsætte til begge partes tilfredshed. Det var bestemt ikke en nem beslutning og jeg håber at GIF´s venner, stadig har succes i de nye lokaler de har fået" siger Heidi.

Kendskab til forsamlingshuset på Midtsjælland og den positive omtale har givet "høst" efter hårdt arbejde igennem 2 1/2 år, hvor Heidi nu har forpagtet forsamlingshuset.

"Det varmer SÅ meget, at få den ros og opmærksomhed, som jeg har fået! Det gør arbejdet så meget sjovere og meningsfyldt. Kunder fra Ringsted, Køge, ja selv Amager har booket lokaler og mad ud af huset i dette år. Ikke mindre end 8 bryllupper har været booket i kalenderen i 2017.

Meget få datoer er ledige for resten af 2017 og 2018 lover godt!. Dog har vi altid mulighed for at leverer mad ud af huset, da der nu er ansat 6 medarbejdere" fortæller Heidi glad.

Men musikarrangementer og banko er bare en fast ting i det gode forsamlingshus.

Første arrangement er Fredag d. 29/9-17 hvor "Kim og Hallo" vil spille næsten 4 timer! Et band som er på toppen af "dansk top hitlisten" igennem mange år. Dagens ret er "stegt flæsk ad libitum".

Prisen inkl. mad og musik er 385.- pr. pers.

"Kim og Hallo" afløste Kandis i sin tid, da kandis måtte aflyse deres koncerter under private omstændigheder. Rigtig mange gæster fortalte, at "Kim og Hallo" blev deres afløser og det var med stor begejstring. Efter utallige opfordringer igennem 2 år, er de nu booket ind til koncert i September, hvor man skal være hurtig for at få fat i billetter til denne aften!

Det andet arrangement som har været efterlyst, efter sidste års succes er "Årets Ålegilde" Det bliver afholdt Lørdag d. 4/11-17 med stegt ål ad libitum (evt. stegt flæsk eller fiskefilet til dem som ikke bryder sig om ål) samt musik og dans fra jukebox. Prisen er 275.- og der er allerede rift om billetterne!

Årets julefrokost bliver selvfølgelig også afholdt og datoen er Fredag d. 1/12-17. For 5 gang i 2 1/2 år vil Mike Colin Andersen træde på scenen, som Europas bedste Elvis imitator! Denne gang med et helt specielt "Elvis Christmas Show" med alle de bedste julehits igennem tiden, med de fantastiske dansepiger. Mike slipper ikke mikrofonen så nemt, for efter showet spiller han op til 3 timer med lækkert musik af bla. Frank Sinatra, Berry White... ja selv Brødrene Olsen bliver fortolket så man IKKE kan hører forskel. Mike ER og bliver med garanti en kæmpe oplevelse, som man ikke må snydes for! Julebuffet med 13 klassiske danske retter og 4 timers underholdning med en af Danmarks bedste kunstnere koster kun 595.- pr. pers.

Alle ovenstående arrangementer kan bestilles på http://www.billetten.dk/ (søg på Ramsømagle Forsamlingshus) eller på hjemmesiden www,ramsoemagleforsamlingshus.dk under "kommende arrangementer" eller på tlf. 71543513.

Til slut skal ikke glemmes Onsdagsbank, som starter op Onsdag d. 6/9-17 efter sommerferien.

Dog er der et par ændringer siden sidst. Grundet arbejdsmæssige og private omstændigheder, har Heidi valgt kun, at afvikle Onsdagsbanko (til at starte med!) hver anden onsdag i lige uger! Altså første gang Onsdag d. 6/9-17 i uge 36.

Dog bliver der fast spillet 10 spil før og efter pausen. Der vil være flere præmiespil end kontant spil. På den måde vil flere spilleres ønske blive opfyldt! og der vil være "aftens store Præmie" som sidste spil, som har en højere værdi end de andre spil. Tidligere har det været gavekort til Jensens Bøfhus, Bio for 2 pers. inkl. popcorn og Cola, Gocart for 2, Middag for 2, Wellness oplevelse mm.!

Lykkehjulet vil starte forfra med en pulje på 1000.- (Nyhed), som vil stige med 250.- pr. gang, hvis den ikke bliver vundet. Derudover er der skrabespil, lotteri mm.

Dagens ret hver anden Onsdag skal bestilles på forsamlingshuset hjemmeside (under siden onsdagsbanko) eller på telefon 71543513 og vil altid være en varm ret til fornuftig pris. Især stegt flæsk ad libitum, flæskestegsburger, smørrebrød, hakkebøf mm. er populært!

Onsdagsbanko er altid inkl. gratis kaffe/the og småkage til alle spillere i pausen!

Søndagsbanko vil igen blive indført og første gang er Søndag d. 8/10-17 med frokostbuffet til 95.- pr. pers. hvis spisning ønskes inden bankospillet.

Heidi ser frem til et efterår med gensyn, af nye som gamle kunder, musik interesseret gæster og glade bankospillere!