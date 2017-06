Nye billeder igen på Toftehøjen

Nu er der igen nye billeder på Toftehøjen i Viby. Billederne er malet af Nini Højby Pedersen.

Nini Pedersen er lokal og bor i Søster Svenstrup, hun er opvokset på Grønland er selverhvervende fysioterapeut. Nini elsker at færdes i naturen. Også maler hun i sin fritid.

Ninni maler abstrakt med kraftfulde streger og uventede bevægelse på store lærreder. Hendes billedsprog er levende, varieret og kan drille ja ligefrem irritere. Men det har sin gode virkning. du kommer ikke til at kede dig når du ser på hendes billeder. Øjet provokeres.

Så kom forbi udstillingen på Toftehøjen og nyd de nye billeder, men der er også mulighed for at gøre et godt indkøb.

Inga Skjærris

Formand Toftehøjen

Ramsø Ældreboligselskab