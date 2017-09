Ny udstilling i Ejby Medborgerhus

De næste 2 måneder udstilles malerier og keramik. Kunstnerne er: Keramisk formgiver Annette Koefoed og billedkunstner Inga Knudsen. Det fortæller John Helmersen fra Ejby Medborgerhus.

Her følger lidt om de 2 kunstnere:

Annette Koefoed er uddannet på Bornholm først som pottemager og derefter som Keramisk Formgiver på Skolen for Brugskunst, nu Designskolen.

Annette fortæller: Jeg beskæftiger mig, som titlen fortæller, med at formgive ler. Forskellige typer ler såsom stentøjsler, porcelænsler, som bliver brændt ved forskellige temperaturer afhængig af det færdige produkts anvendelse.

Inspiration til min keramiske produktion henter jeg blandt andet i hverdagen hvor en ide eller et behov sætter gang i lysten til at fremstille lige netop denne genstand. Samtidig medfører formgivningens fordybelse ofte en uendelig iderigdom.

Drejningen står mit hjerte nær, men jeg benytter alle de håndværksmæssige muligheder som faget har, alt efter lyst og behov. Det resulterer i serier af kopper og lignende, støbte og kvætsede krukker og kander samt større unikafade.

Den mangeårige danske tradition påvirker mine valg af dekorationsfarver. Jeg vælger som udgangspunkt tit de typiske blå og brune nuancer, men bevæger mig derefter ud i andre farverige eksperimenter efter at formen er afprøvet.

Hver gang jeg fremstiller en keramisk genstand og udstiller den, er jeg i dialog med omverdenen. Jeg eksponerer mig selv og mine ting og håber at alle de tanker som hænderne har udført bliver genkendt og anerkendt.

Billedkunstner Inga Knudsen:

Inga fortæller: Jeg maler fordi jeg har det godt med at fordybe mig og eksperimentere med materialet.

Min udtryksform er ofte abstrakt, hvor motivet opstår spontant, som det styrende i min maleproces.

Inspirationen henter jeg fra - nuet - set fra mange vinkler.

Jeg er søgende og eksperimenterende, hvilket gør at mine malerier stilmæssigt er meget varierende, og ikke fastholder mig i en bestemt udtryksform.

Jeg har ikke titler på mine malerier!

Jeg mener at titelløse malerier giver beskueren frihed og styrker fantasien.

Jeg er tilknyttet Kunstnerværkstedet Roskilde Sdr Ringvej 9, 4000 Roskilde, hvor jeg har mit værksted.