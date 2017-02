Nærkontakt med borgmesteren

Overskriften kan tages helt bogstaveligt når det af Socialdemokratiet arrangerede fremtidsmøde for Gadstrup-Snoldelev i "Gnistens" mødelokale i onsdags skal omtales. Fremmødet var overvældende, og det tætpakkede møderum levnede næsten ikke Joy Mogensen plads til bevægelse.

Med afsæt i Socialdemokratets partibogstav A for Arbejde, Ansvar, Alle og Ambitioner understregede Joy Mogensen, at hun denne aften repræsenterede Socialdemokratiet, men at hun med sit borgmesteransvar altid ville fokusere på helheden. Joy Mogensens oplæg til debat var tredelt. 1. En kort status på "lokalområdets tilstand" Hvad går godt, hvad er gjort, hvad er i gang, hvad er på vej. 2. Hvad forventes i en nærmere tidshorisont, hvad er udfordringerne, hvordan skal løsninger prioriteres. 3. Hvilke udfordringer ser vi i et længere perspektiv, hvor er vi på vej hen. Målet med oplægget var at inspirere til dialog og input om behov, ønsker, ideer. Løsning på udfordringer og problemer, og så den uomgængelige snak om prioritering. Målet blev i høj grad opfyldt. I overskrifter var emnerne: Samarbejde mellem skole, idrætshal og daginstitutioner, boligudbygning, rekreative områder, trafiksikkerhed med fokus på den gennemkørende tunge trafik og behov for mere cykelsti af samme årsag, DSV’s placering i Erhvervsparken, trafikstøj og støj fra lufthavnen.

Det var et godt og udbytterigt møde for alle parter, efter min mening. Deltagerne fik luft og taletid. Borgmesteren og Socialdemokratiet fik nærkontakt til mange engagerede borgere og en fyldt notesblok.

Mødet var det andet i en række på 16 såkaldte fremtidsmøder, som Socialdemokratiet inviterer til rundt omkring i kommunen fra nu og et par måneder frem. Møderne er et led i tilblivelsen af partiets valg- og arbejdsprogram, som skal angive retningen for partiets virke i den kommende valgperiode og i perspektiv.

Frede Lærke

Kirkebakken 23

Gadstrup