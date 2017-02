Når dyr bliver trælse - ulve, råger og måger

Vilde dyr forårsager skade på landmandens afgrøder, ødelægger fiskeriet, giver støjgener, truer sårbar natur eller sågar flysikkerheden.

Hør professor i vildtøkologi Jesper Madsen forklare, hvad der sker når en dyreart er uønsket. Hvor stort er problemet og hvordan løser vi det?

KøgeBibliotekerne har tilsluttet sig Aarhus Universitets foredragsserie "Offentlige foredrag i Naturvidenskab", der har udviklet sig til en sand publikumssucces. Foredragene livestreamet til biblioteker, forsamlingshuse og skoler landet over. Og onsdag 1. marts kl. 18.45 kan man følge foredraget "Når dyr bliver trælse" på Borup Bibliotek (foredraget begynder præcis kl. 19). Der er gratis adgang, men af hensyn til siddepladser bør man tilmelde sig på bibliotekets hjemmeside: www.koegebib.dk

Uønskede byboere

Mågerne har indtaget byerne; de yngler på hustage, tømmer affaldsbeholdere og stjæler mad fra tallerkenerne hos folk der nyder deres måltid på fortovsrestauranten. Hvorfor er de pludselig blevet byboere? Skal mågerne have lov til det, eller skal de fjernes? Hør i foredraget om hvorfor nogle arter bliver problematiske i det danske samfund og skaber konflikter mellem mennesker med forskellig baggrund. Kun ved at forstå hvad der ligger bag en given konflikt og forsøge at bløde denne op, er det muligt at finde en langsigtet løsning. Foredraget går bag om de forskellige menneskelige natursyn og standpunkter som fører til en fastlåst konflikt og peger på veje at gå hvor vi baserer os på den bedst tilgængelige viden og sund fornuft, taler sammen og sætter handling bag ord.