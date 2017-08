Musikken på Borup Kulturnat

Kulturnatten starter med gadeteater i Borup center kl. 16.00 og kl. 18.00 flytter det til Møllelundparken. Se i programmet for Kulturnatten.

Kl. ca. 17.30 starter Jensen New Orleans Paraders en times runde-jazz gennem byen. De har i nogle år været med til at give Kulturnatten en festlig begyndelse. Jazz-paraden begynder ved Borup Kulturhus og kommer tilbage hertil kl. 18.40, hvor Ejbykoret tager imod dem på Kulturhusets Balkon.

Ejbykoret synger bl.a. sange af Kaj Norman Andersen og Edward Taube. Tatiana K. Gudnæs er korets leder og dirigent.

Kunstforeningen holder fernisering i hallen med maleren Kristian Vodder, kl. 19- 20.

Kulturforeningen i Skovbo, KIS, præsenterer på Kulturnatten 2 musikalske oplevelser, nemlig når musikken i Kulturhuset begynder kl. 20.00 med en russisk sanglærke Julia Milasa. I 2007 flyttede hun til Danmark, hvor hun fortsatte med at optræde og samtidig arbejde med sin egen musik. I 2010 og 2014 var hun på Europa tour med Semino Rossi. Han havde hørt hende synge og var straks betaget af hendes stemme.

Hun akkompagnerer sig selv på guitar, og i 2016 valgte hun at fokusere på at forbedre den tekniske del af sit guitarspil og startede på Det Kgl. Danske Musikkonservato-rium (klassisk guitar). Hun har optrådt i adskillige TV og radioprogrammer, og nu kommer hun altså til Borup Kulturnat.

Milasa synger lige gerne på engelsk og på russisk. At høre Milasa synge på hendes modersmål - russisk - er at være vidne til den sympati, medfølelse, sorg og de melankolske minder, der oftest synes at være en rød tråd i den russiske sjæls arv. Smukke sange som Moon og Prayer, kan meget vel tage dit hjerte med på en rejse, som det aldrig helt vil komme sig over igen. Hendes stemme er rig og dyb, men samtidig på mange måder skrøbelig og blød, så man aldrig er i tvivl om dybden af de følelser, der bliver båret frem i hendes sange.

Aftenen slutter med rendyrket New Orleans Jazz, kl. 21.00 – 22.00. Det er New Orleans Delight, der har spillet mange steder i ind- og udland og ikke mindst så har de paraderet på Bourbon Street i jazzens fødeby New Orleans. Det er en gensyn med orkestret, KIS lægger op til, fordi den Amerikanske gospel-sangerinde, Marilyn Keller, har meldt sin ankomst til Danmark igen i år, så det var oplagt at gense og -/høre hende ved kulturnatten.

New Orleans Delight er et dansk-svensk traditionelt jazzorkester, der behersker mange af de genrer der blev spillet i det gamle New Orleans lige fra "Parade Music", ragtime, caribiske rytmer, "dance hall" melodier, blues og boogie samt spirituals.

Kulturforeningen Apollonaris præsenterer en udendørs pop- og rock-koncert med specielt såkaldte "ballader". Det er DSG-band, et 8-mands-orkester, der leverer musikken. De spiller i 2 omgange i et telt på Lilletorvet ved siden af kulturhuset, klokken ca. 19.15 – 19.45 og igen kl. 21.00 – 22.00. Bandet håber selvfølgelig på tørt og lunt vejr.