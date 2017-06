Musik i Vollerslev Kirke

Onsdag d. 21 juni kl. 19.30 gæster en verdensberømt jazzbassist, vores lokale fløjtenist, Linnéa Villén og en inkarneret violin-spillemand Vollerslev kirke. Her kan høres den bedste folkemusik fra Sverige, Irland og Danmark krydret med danske salmer.

Vi skal møde jazzbassist Mads Vinding fløjtenist Linnea Villen og årets kunstnernominerede folkemusiker, violinist Andreas Tophøj. 3 kunstnere der på hver sit område er højt respekterede.

Den garvede danske jazzbassist er garanten for det elegante og virtuose fundament i en usædvanlig trio, hvor alt samler sig i et meningsfuldt musikalsk udtryk på et højt niveau, fordi alle 3 er instrumentalister til fingerspidserne. Om det er danske salmemelodier i enkle og udtryksfulde arrangementer eller svensk folkemusik med træsko på, så byder hver af de 3 ind med hver deres speciale

Efter koncerten, hvor der er gratis adgang, byder menighedsrådet på en forfriskning. Vi beklager at der tidligere er annonceret at koncerten er i Gørslev. Den finder altså sted i Vollerslev kirke.

Gørslev- Vollerslev

menighedråd