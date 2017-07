Mosekonen brygger i Ramsødalen

En tidlig morgen medens mosekonen brygger over Ramsødalen nærmer jeg mig spejderhytten ved Svanevej.

I mosekonens bryggen ser jeg en pæl rejse sig op af mosebunden.

Neeej det er ikke en pæl, det er en totempæl, nu ser jeg også en løve stående ved siden af! Det er en Ramsø løve i sin gule vest, der kigger over på den nye bålplads af douglas fyrretræs planker.

Den ser sulten ud! Neeej, den ser glad ud, de har været med til at sponsere bålpladsen. Pludselig forsvinder den i mosekonens bryg. Skulle lige til at fortælle at spejdergruppen bliver 60 år, og det skal fejres den første weekend i September.

Få også et "kik" her, fb lionsramsø