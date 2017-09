Med fuld oppakning blandt klipper og kløfter

Mange vil gerne være spejder i Viby og efter oprykningsfesten er der nu 30 spejdere i troppen som er tilbuddet til de 12-16 årige. Der var derfor brug for en sammenrystningstur så de nyoprykkede kunne lære de gamle at kende og samtidig få føling med tilværelsen som tropsspejder. I år drog troppen derfor til Söderåsen i Sverige hvor man kan opleve flotte klipper og dybe afgrunde. Spejderne skulle selv bære alt nødvendigt grej og egen bagage så de store rygsække var fundet frem. Det blev til tre dage med vandring ad stier og over klippeblokke, madlavning på Trangia, teltslagning, lejrbål og ikke mindst fantastiske udsigter og en hjælpende hånd når nøden var størst. Det sidste fik vi for alvor brug for denne gang fordi en forstuvning gjorde en spejder ukampdygtig. Det er heldigvis den slags uheldige situationer spejderne har lært at takle og der blev fældet et par unge stammer og bygget en båre og ved fælles hjælp blev både spejder og rygsæk båret de 3,5 km ud til landevejen. Humøret blev holdt højt af både skulderklap og slik for der skal brændstof til når en 16-årig skal bæres ud gennem det storladne landskab.