Madskole på Ejby Skole

Det fine skolekøkken på Ejby Skole fik ikke sommerferie som de øvrige børn, men var basis for en fuldtegnet Madskole arrangeret via et samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer, 4H og Rema 1000.

Allerede 6 dage efter annonceringen var holdet fuldtegnet, og de 4 frivillige instruktører havde deltaget i sommerens introduktionsforløb arrangeret og afholdt af Landbrug & Fødevarer.

Endelig kom dagen, den 26. juni som alle havde glædet sig til. Hver instruktør fik et hold på 4 børn fordelt efter alder og køn, så alle hold var "ens".

Efter aftale med købmand Anders Severinsen foretog vi et kæmpe indkøb hos Rema1000 i Vemmedrup om søndagen, blev der startet blødt om mandagen så vi lige kunne få de basale elementer på plads, såsom hvordan man vasker op uden brug af opvaskemaskine, håndhygiejne og lignende. Vi aftalte at vi alle starter med et håndtryk og ønske om en god dag, samt aflevering af mobiltelefoner i en kasse. Derefter gik det så løs med madlavning.

Kurset baserer sig primært på en "håndbog" indeholdende opskrifter udviklet af chefkok Per Thøstesen fra "Bistro Boheme", kombineret med informative sider om alt fra jord-til-bord, nøglehulsmærkning samt anbefalede generelle kostråd – alt sammen inkluderet i ugeplanen.

MEN – der blev skam også tid til pauser. Vi havde skaffet en fodbold, så de fleste drenge foretrak at spille fodbold, men der var også tid til bare at pjatte og grine med og af hinanden i pauserne.

Om onsdagen tog vi alle på ekskursion til "Landbomuseet Lundekrog" hvor værterne Bente og Ove fortalte en masse sjove anekdoter om mad, tilberedning, redskaber og levevilkår i "gamle dage". Vi havde i forvejen smurt madpakker og arrangeret drikkedunke, så vi spiste vores mad på gårdspladsen i strålende sol. Dejligt.

Så kom vi til torsdag – en dag vi alle havde set frem til med stor spænding, for om torsdagen var forældre og søskende indbudt til en buffet. Her var der lejlighed til at vise familien hvad vi havde lært i løbet af ugen.

Vi fik 45 gæster, så med børn og instruktører var vi 63 til spisning. Alt forløb efter planen, og samtlige gæster fik smagt de lækre retter børnene havde fremtryllet.

Efter buffet’en fik de dygtige børn hver især overrakt et fint diplom, som bevis på at de kan lave mad.

Vi instruktører var så heldige at flere forældre blev tilbage og hjalp til med både opvask og oprydning, så mange tak for det.

Fredag var så sidste dag, og det var samtidigt en dag hvor regnen var konstant. Vi instruktører var så heldige at flere børn havde medbragt gaver til os, eller små sedler med tak for en fantastisk uge, hvilket selvfølgelig varmede langt ned i sjælen.

Efter en hjerteskærende afsked med ALLE børnene var ugen slut, og den gik alt for hurtigt.

Vi instruktører måtte til sidst love børnene at "komme igen" til næste år, for ellers ville de altså ikke på madskole igen. Så glemmer man al træthed i både ben og ryg, så hvilken herlig afslutning.