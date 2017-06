Send til din ven. X Artiklen: Løb for livet sluttede sæsonen med finaleløb Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løb for livet sluttede sæsonen med finaleløb

Heden - 27. juni 2017 kl. 08:44 Af Heden Midtsjællands Avis Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I weekenden deltog godt 40 glade løbere i finaleløb i Ejby Løb For Livet, en af årets begivenheder, der markerer slutningen på 16 ugers træning. - Vi har trænet begynderne til at kunne løbe 5 km, og dem der havde lyst, har lært at løbe 10 km eller mere, fortæller Helle, der i år har trænet, dem der ville lære at løbe 5 km. Finaleløbet slutter med Guld’karamel-præmier for årets løber og årets træner, der i år blev Helle, fordi hun har formået at motivere løberne – og præstere 10 km for første gang.



Løbeklubben ’Ejby løb for Livet’ så dagens lys for 10 år siden. I år er jubilæumsår, og det er blevet fejret med en brag af en jubilæumsfest med 103 festglade deltagere og andre aktiviteter i årets løb. Betina Holmelund, der stiftede klubben, fortalte til jubilæumsfesten: - Så troede vi to, der startede op bare, at vi havde et begynderhold, der trænede op til 5 km. Da det var slut, fortsatte løberne med at møde op, og vi måtte til at finde på nye ruter, det hele fortsatte og det, vi troede bare var en kortvarig lys ide, blev til en klub, der i dag tæller 135 stabile medlemmer. Betina valgte på årets generalforsamling at slippe tøjlerne, og give plads til nye kræfter, det betyder dog ikke, at hun forsvinder fra klubben, nu er hun med i aktivitetsudvalg blandt andet omkring årets Stafet For Livet på Køge Havn.

Klubben bygger på venskaber og sociale aktiviteter - Vi har ikke brug for at lave en paladsrevolution, for det der fungerer, behøver vi ikke lave om på. Med over 100 medlemmer gør vi noget rigtigt, siger den nye formand Erik Børsting og griner. Vores medlemmer er så aktive, at der kommer nye tiltag hele tiden. Det er i høj grad det sociale, der bærer – folk kender jo hinanden på kryds og tværs, og har knyttet gode venskaber gennem klubben, og vi er opmærksomme på at byde alle nye velkommen, og følge dem, så de føler, at de bliver en del af klubben, fortæller Erik videre.

Fra trekking til tri

- Tag nu vores trekkinghold, det har oplevet en stor og bred tilslutning gennem det sidste års tid, der er nok 30 på holdet, Kurt, der selv har været mange år i klubben først som løber - er gået foran med nye visioner for det, der før han kom til bare var ’gåholdet’. Da benene svigtede løbeturene, gik Kurt all ind på trekkingholdet. Kurt har meldt ud, at i år 2019 skal vi bestige Kilamanjaro. Det har gjort en hel del nysgerrige på, hvad han render rundt og træner trekkingholdet til, siger Erik. I Bededagsferien arrangerede Kurt trekking på Hedebostien, hvor 15 mand høj både løbere og dem fra gåholdet deltog i den godt 25 km lange trekkingtur, som endte med en stor is i Roskilde Havn. Trekkingholdet var også rigt repræsenteret i weekendens Stafet For Livet på Køge Havn, hvor 31 deltog fra klubben og satte nye PR ved at gå både 30, 40 og 50 km i løbet af weekenden. - Alt sammen skal det ses som træning før den store præstation i 2019, fortæller Kurt.



- Jeg ser bredden i klubben som vores styrke, vi har ikke brug for en eliteafdeling. Men det betyder ikke, at deltagerne kun holder sig til 5, 10, 1/2 Marathon eller Marathon. Vi har trænet op til ½ Marathon og været i Berlin nogle gange.





Og så har vi også nogle seje medlemmer, der har gennemført både Ironman og Tri, og ligger i top på disse ranglister, fortæller Erik, og fortsætter: John kom til klubben i 2008, i 2009 løb han sit første Marathon, siden er det blevet til Tri og Ironman, John vandt sin ’age group’ i 2016 og har deltaget i Ironman på Hawai 2 gange, han træner også 17-22 timer om ugen, og det er slet ikke noget mål for os andre, smiler Erik. - Hans og Lene, der har været med i klubben siden 2012, har fået smag for de længere distancer, de opdagede i 2015, at der er en ’klub100’, og så gik jagten ind på at komme med her. Hans nåede sit Marathon nr. 100 i 2016, nu er hans næste mål 300, som også er adgangsbillet til verdensranglisten. Lene er stoppet ved Marathon nr. 25, da benene nu står lidt af på de lange distancer. For Lene og Hans gælder det, at løbet først og fremmest er socialt og hygge, slutter Erik

P3 til Marathon - Da vores ’nye’ marathondeltagere, populært kaldet p3, de hedder nemlig Pia, Preben og Peer, skulle til Cph Marathon i maj var jeg deres coach den sidste tid op til løbet, vi talte væske, mad, træning og løb et par ture sammen, selv om de nu nok havde klaret opgaven helt fint også uden hjælp, så er det jo rart at have nogen at sparre med, fortæller Hans, der hellere end gerne giver ud af sine mange erfaringer, til dem der har brug for det.



FAKTA:

Det koster 250 kr. om året at være medlem af Løb For Livet i Ejby. For pengene får du lige dele løbetræning, vejledning og sociale arrangementer.



Træning foregår tirsdage og torsdage kl. 18 fra Medborgerhuset i Ejby, vil du prøve det af, møder du bare op her.



Søndag løbes de lidt længere ture fra Klubhuset, Skovvang 4 i Ejby kl. 10.



Der er et begynderhold, som har trænet op til 5 km.



Lær at træne op til 10 km (kan kortes til 7-8 km)



½ Marathon og Marathon



Trekkinghold: går 2-3 timer 3 gange om ugen, søndag starter de kl. 9 fra klubhuset. Benyttes også af skadede løbere - for stadig at være en del af klublivet.



Henover sommeren trænes så formen bygges op eller holdes ved lige. Planerne for holdene ligger på hjemmesiden. Aktivitetskalender:



Pandekageløb 27.8. kl. 10 – løberne tager den smukke tur til Dyndet, hvor der kan spises pandekager ved det skønne traktørsted Pandekagehuset ved Musehuset. Åbent Hus: 9.9. Kom til åbent hus, hør om træning, rabatordninger i løbeforretninger og kommende aktiviteter.



Marguritløb 24.9. Politiken arrangerer dette smukke løb. Skriv historie, bevæg dig på tværs af udkant, vand- og skovkant.



Nisseløb 3.12. Tag din nissehue på, og lad bare opvasken stå og kom med ud og løb med hele familien



Nytårsløb 31.12. Her er årets sidste løb med bobler 31.12 med hele familien.