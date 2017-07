Læselyst for børn

Sommerbogen, hvor børn fra 6-16 år kan læse og anmelde bøger, er i fuld gang. På bibliotekernes hylder gemmer der sig mange gode læseoplevelser – de fleste med fristende forside. Hvis I mangler inspiration til gode børnebøger, så få børnebibliotekarens bedste anbefalinger:

3 hyle morsomme bøger

Sjove bøger er et kæmpehit og dem er der heldigvis rigtig mange af. Humor er jo en personlig ting og der er frit valg mellem crazy handling, skæve personer og uheldige omstændigheder.

Kalles mor som kat af Jørn Jensen (Det er løgn Kalle) 23 sider, for 7 – 9 år

Mor når både at spise farmors akvariefisk og få lavet sig en kattelem i hoveddøren, før hun bliver sig selv igen.

Dyr med pels - og uden af Hanne Kvist – 236 sider, for 6 – 12 år

Helt særlig, sjov og underfundig bog om Freddy, der må klare verden uden kæledyr.

Tom Gates – min geniale verden af Liz Pichon (Tom Gates) 238 sider, 8 – 12 år

Bogens billeder og tegneseriestriber illustrerer historien på en hel særlig måde og får læsningen til at køre derudaf.

3 fantastiske fantasy-bøger

I år hvor det er 20 år siden den første Harry Potter-bog blev skrevet og 10 år siden den sidste af de syv bøger udkom lever fantasygenren fortsat i bedste velgående:

Den sorte storm af Josefine Ottesen (Løvindens datter, 1) 47 sider, for 8 – 11 år

En af vores store danske fantasyforfattere har skrevet en ny dejlig serie for de yngste med en sej heltinde.

William Wenton og luridiumstyven af Bobbie Peers (William Wenton, 1) 239 sider, for 8 – 13 år

Bogen har Harry Potter-potentiale, men teknologi er omdrejningspunktet i stedet for magi.

Jernprøven af Holly Black (Magisterium) 313 sider, for 12 – 16 år

Endnu en velskrevet serie, der foregår på en troldmandsskole til læsere med Harry Potter abstinenser.

3 favoritter til unge

i alle aldre

Undersøgelser viser at bøgerne på ungehylden læses af unge fra 14 – 40 år og der er vokset en helt ny genre frem, der kaldes Young Adult – YA-romaner.

Dumplin’ – kunsten at tænke stort af Julie Murphy 362 sider, for 14 – 16 år

Dejlig bog om Willowdeane, der på trods af sit vægtproblem udvikler sin egen stærke personlighed.

Over sløret af Nicole Boyle Rødtness (Ilttyv, 1) 356 sider, for 12 – 16 år

Forestil dig en verden, hvor ilt skal købes. Superspændende science fiction.

Forræderen af Allen Zadoff (En Boy Nobody roman, 3) 340 sider, 13 – 16 år

Hårdslående agent med personlige problemer – højt spændingsniveau.

Fakta om Sommerbogen

Folkebibliotekernes læsekampagne for børn mellem 6 og 16 år. Her er bogpræmie til alle børn, der læser og anmelder tre bøger. Det er gratis at være med.