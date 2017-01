Portrait of a cute 3 monthes baby lying down on a blanket

Lær babytegn og gør det lettere at forstå dit barn

Betyder gråden sult, tørst eller træthed? Ofte er det en gætteleg at finde ud af, hvad ens baby prøver at fortælle.

Årets første babybibliotek handler om babytegn med underviser Marianne Mogensen. Det foregår mandag 30. januar kl. 10.30 på Borup Bibliotek.

Ved at du og dit barn lærer et par enkelte tegn, bliver det meget lettere at forstå barnets behov og følelser. Samtidig kan familien undgå en masse unødvendige frustrationer og konflikter, fordi barnet kan udtrykke hvad det har brug for. Marianne Mogensen er uddannet fysioterapeut og har i mange sammenhænge delt ud af sin viden om babytegn.

Hvad er babybibliotek?

Babybibliotek er små hyggelige foredrag om de mindste børns udvikling og pleje, som bibliotekerne i Køge Kommune afholder i formiddagstimerne. Her er plads til barnevogne indendørs. Her er puslefaciliteter og her kan babyerne kravle, pludre og ligge på tæpper, imens deres mor eller far får viden og inspiration til hverdagen.

Billetter til babybiblioteket koster 25 kr. og kan købes på KøgeBibliotekernes hjemmeside koegebib.dk