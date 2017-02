Lær at Løbe

Ejby Løb for Livets veluddannede instruktører står igen klar til at tage i mod nye og gamle løbere. Sæsonen begynder søndag den 5. marts for begynderholdet og den 26. marts for fortsætterholdet.

Så er vi klar til endnu engang, at byde velkommen til løbere som vil træne sig op til henholdsvis 5 km eller 10 km fortæller formand Betina Holmelund Hansen, og fortsætter "Du vil blive ført godt igennem programmet af vores rutinerede instruktører, som har stor erfaring med at guide og motivere nye løbere". I år er programmerne på henholdsvis 16 og 13 uger, og det hele sluttes af med et finaleløb lørdag den 24. juni.

"Lær at løbe 5 km holdet, er et begynderhold" forklarer Instruktør Helle Hagh. "Lær at Løbe Begynder-programmet er til dig, der ikke er vant til at løbe, men som har til mål at komme i form til at kunne løbe 5 km. "Vi vil I første omgang fokusere mere på at kunne løbe i en halv time, end at komme op på de 5 km", forklarer Helle Hagh , "Dvs Programmet starter blidt op, og hvor der veksles mellem gang og løb.

Foruden 5 km holdet bliver der også igangsat et "Lær at løbe 10 km" Dette hold er for løbere, som kan løbe 5 kilometer i et behageligt tempo og i et stræk fortæller instruktør Bodil Recke. Programmet løber over 13 uger, og er bygget op med en variant af let løb, fast tempo og spurt.

Udover løbeholdene har Ejby løb for Livet også stor succes med Trekking holdet. "Vi er allerede godt i gang" fortæller Kurt Jensen, "Men vi er altid klar til at modtage nye medlemmer, så hvis du vil være med skal du bare møde op på en af vores træningsaftener". "Vi går i flere tempi", fortsætter Kurt, så bare bind vandre skoene og gå en tur sammen med os".

Begynderholdet starter op søndag den 5. marts fra Klubhuset, kl 9.30.

Efter løbet vil klubben være vært med noget morgenbrød, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

5-10 km holdet starter op den 26. marts kl. 10.00 fra Klubhuset.

"Vi har selvfølgelig også et hold for vores mere erfarne løbere", supplerer Betina Holmelund Hansen. "Vores erfarne løbere træner lige nu til halvmaratons Sydkystløbet i Greve.

Der er et blomsterende liv i Ejby Løb for Livet. Vi er nu 150 medlemmer, og der er meget stort fremmøde til alle træningsaftenerne, samt søndag formiddag i klubhuset. Vi lægger stor vægt på at der er plads til alle i klubben - lige fra nybegynderen, som måske aldrig har løbet før, til den mere øvede, der vil løbe flere km f.eks. til et halv- eller helmaraton. Alle niveauer findes.

Det sociale samvær har stor betydning. Vi skal have det hyggeligt sammen. Derfor mødes vi hver søndag ved Klubhuset, og efter træning er der kaffe, og nogle gange har nogle løbere taget morgenmad med.