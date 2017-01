LOF Køge forårsprogram

Formand for LOF i Køge Susanne Qwist præsenterer nu forårsprogrammet for 2017.

Gå ind på vor hjemmeside www.koege.lof.dk og meld dig til et af vore sproghold.

Vi udbyder spansk på 3 nivauer, Tysk for begyndere og let øvede, Fransk for begyndere, Engelsk for let øvede samt russisk for let øvede. Alle disse hold er på Asgård Skole.

Som nyhed udbyder vi opfriskningskurser i engelsk for let øvede og tysk for let øvede som daghold hver tirsdag i Spejderhytten i Køge.

Få mere ud af dine udlandsrejser og meld dig på kursus i LOF, Køge.

Krop og bevægelse:

Hensyntagende Yoga giver en særlig form for kropslig udfoldelse, og der er kurser på såvel Teaterbygningen i Køge som i Ejby Medborgerhus. Hensyntagende pilates på Teaterbygningen.

NYT

Ryghold: hensyntagende hold

Ejby Medborgerhus.

Der udbydes yderligere hensyntagende yoga og hensyntagende Pilates på Køge Musikskole hver fredag.

Musik

Lær at spille klaver i Køge.

Harmonika i Køge.

Madlavning for mænd i Ejby på Ejby Skole. Her er Niels Adamsen i sit kulinariske lune med mange gode opskrifter og 5 hyggelige aftener i februar – marts.

Foredrag

Debatmøde med forfatter og journalist Thomas Larsen med grundlag i sin bog om Dronningen og de dybeste rødder – en bog om Danmark gennem 1000 år. Teaterbygningen, Musikcafeen

Eventyreren, arkitekten og forfatteren John Andersen har været på en vild motorcykeltur i Vitus Berings fodspor. Han fortæller levende om sine oplevelser på den lange tur gennem Sibirien i Ejby Medborgerhus

Historien om GIN, hvor der også kan smages på forskellige gins med Kim Andersen, Vinoble, Køge.

Dette foregår i Ejby Medborgerhus.

Hvorfor ikke tage til Bornholm til Folkemødet i juni 2017?

Skoleleder Kurt Lind oplyser endvidere, at der løbende kommer flere nye arrangementer i løbet af foråret.

Jeg ser frem til 2017 med optimisme og tror på, at folkeoplysningen er med til at give både viden og indsigt

på det personlige plan og i samspillet med vort demokrati.

Tilmeld dig nu på vores hjemmeside www.koege.lof.dk eller hos Susanne Qwist tlf. 51744266 og Skoleleder Kurt Lind tlf. 28459114.