Kyndelmisse i Køge

Kulturelt Samråd Køge har igen i år samlet aktiviteter i Samlingssalen og Gymnastiksalen på Sct. Nicolai skole syd. Aktiviteterne for publikum starter dog først kl. 19, men der er faktisk fuldt af mennesker allerede lidt før kl. 17, fordi Åbningsceremoniens musikalske del trænes her og fakkeloptogene planlægges herfra, og de to korkoncerter skal trænes og have en sidste afpudsning.

Samlingssalen: "Lyde

mellem himmel og hav"

Kl. 19.00: Det er lykkedes Borup Skole at holde gang i børnesangen sammen med Køge Musikskole. Hurra for det. Børnekoret vi i år synge vintersange, sjove sange, popsange med et fedt band. Koret ledes af Jesper Breddam og Mia Engsager.

Kl. 20.00: Koret DaCapo, der i efterårsferien 2016 sang sig til 2 sølvmedaljer og en special award i jazzsang ved en korfestival i Calella (Spanien), vil i anledning af temaet Himmel og Hav synge værket "The Little Mermaid" (Den lille Havfrue) med tekst af H.C.Andersen/Edward Broadbridge, og komponist John Høybye. Sangteksterne er på engelsk, men historien læses på dansk, så der er mulighed for at fornemme sammenhængen mellem musikken og dramaet. Koret ledes af Poul Erik Juhl.

Gymnastiksalen: "Varmestue, farver og former mellem himmel og Hav" Kl. 19 - 22

Kulturelt Samråd Køge holder café, så der er lidt at varme sig på hele aftenen. Her kan man også købe Kyndelmissepas til adgang i hele byen.

Medlemmer fra Kjøge Mini-By, har nu produceret 510 kopier af gamle Køge-huse i forholdet 1:10. Venne-foreningen deltager også i Kyndelmisse 2017 på Sct. Nicolai Skole syd med et lille hus, hvorpå der vil blive muret af to medlemmer. Foreningen Kjøge Miniby er så populær og har så mange aktiv-medlemmer, at der er ventetid. Kom og få en snak om hvad der sker i denne fantastiske forening.

Kunstruten er også repræsenteret med malerier og 2 kunstnere.

Plakatkonkurrence. Som noget helt specielt for dette års kyndelmisse har der være udskrevet plakatkonkurrence. Offentliggørelsen finder sted på Åbningsceremonien, kl. 18, men man ser bare ikke de andres forslag i originalt format.

Derfor besluttede Kulturelt Samråd Køge at udstille alle originaltegningerne på Sct. Nicolai Skole sat i glas og ramme. Der vil på kyndelmisseaftenen foreligge en lille folder, hvor børnene fra Højelse Skole, fortæller hvilke overvejelser de har gjort sig, da de lavede plakaten.

Mvh

Mogens Gammel Pedersen