Kunstnerkoloni i CosmosHallen

CosmosHallen i Viby Sj. har i den forløbne uge summet af kunstnerisk aktivitet. KulturCosmosgruppen BilledCosmos har nemlig for tredje gang holdt Kunstnerkoloni med en stribe muligheder for kreativitet.

Kunstnerkolonien havde åbent torsdag, fredag og lørdag i uge 28 og mandag, tirsdag, onsdag i uge 29, hver dag kl. 10-16. Alle – både voksne og børn - med lyst til at male og tegne eller være kreative på andre måder, kunne komme og være med for 20 kr. pr. dag. Børn under 10 år skulle dog være fulgt af en voksen, som også gerne selv måtte have lyst til at være med i udfoldelserne.

Der kunne formes ler, skabes installationer af genbrugsmaterialer, males billeder enten med farver eller sandspartelmasse og i værkstedet sten/saks/papir kunne man bl.a. dekorere strandsten og samle 3D-kort. I et af værkstederne blev der sat et modelteater i stand – for at gøre opmærksom på den modelteaterfestival, KulturCosmos holder 7.-8. oktober i samarbejde med RoskildeBibliotekerne og Dansk Modelteater Forening.

84 deltog aktivt i kunstnerkolonien i løbet af de seks åbningsdage, og andre 62 kiggede indenfor i CosmosHallen for at se, hvad der foregik.

Ansvarlige for aktiviteterne i Kunstnerkolonien var seks af BilledCosmosgruppens medlemmer, som samtidig også selv havde gang i nogle kreative projekter.

Der kommer sandsynligvis igen en kunstnerkoloni i CosmosHallen næste år i sommerferien.